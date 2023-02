Zelenskyj: Kinesisk alliance med Rusland vil udløse verdenskrig

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, mener, at det vil føre til verdenskrig, hvis Kina danner en alliance med Rusland.

Det siger han til den tyske avis Die Welt.

- For os er det vigtigt, at Kina ikke støtter Rusland i denne krig. Faktisk ville jeg gerne have, at de er på vores side. Men lige nu tror jeg ikke, at det er realistisk, siger den ukrainske præsident og tilføjer:

- Jeg kan se en mulighed for, at Kina laver en pragmatisk vurdering af, hvad der kommer til at ske. Fordi hvis Kina allierer sig med Rusland, kommer der en verdenskrig. Det tror jeg også, at Kina er klar over.

Forholdet mellem Kina og Rusland er senest kommet på tale efter udtalelser fra den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

Blinken sagde søndag i et interview med den amerikanske tv-station CBS, at Kina overvejer at give Rusland våben til brug i krigen i Ukraine.

Det har mandag fået Kina til at reagere.

- Det er USA og ikke Kina, der uophørligt sender våben til slagmarken, siger Wang Wenbin, der er talsmand for Kinas udenrigsministerium.

- Vi opfordrer USA til at tage et oprigtigt kig på landets egne handlinger og gøre mere for at dæmpe situationen, arbejde mod fred og dialog og stoppe med at bebrejde andre og sprede falske oplysninger, fortsætter han.

Forholdet mellem USA og Kina er i forvejen blevet forværret i løbet af februar. Det skyldes, at USA tidligere på måneden skød en genstand ned, som ifølge amerikanerne var en stor kinesisk spionballon.

USA's præsident, Joe Biden, har mandag været på et uanmeldt besøg i Ukraines hovedstad, Kyiv. Her mødtes han blandt andet med Zelenskyj og lovede øget og fortsat amerikansk støtte i Ukraines kamp mod Rusland.