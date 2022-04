Zelenskyj: Massegrav med 900 lig fundet

Endnu engang kommer der uhyggelige meldinger om massegrave med dræbte civile i Ukraine.

Denne gang drejer det sig om en massegrav i nærheden af Kiev.

Ifølge den ukrainske præsident Volodomyr Zelenskyj har man fundet omtrent 900 dræbte civile.

Det skriver norske VG på baggrund af artikler fra flere ukrainske medier.

Den ukrainske præsident skulle angiveligt have fortalt om massegraven i et interview med polske medier. Her har Zelenskyj også sagt, at det for nu er umuligt at fastslå, hvor mange civile ukrainere, der er omkommet under krigen.

I midten af april besøgte Ekstra Bladets reporter byen Butja, hvor man også har fundet massegrave med civile. Her arbejdede ukrainerne nu på at identificere de dræbte.