Zelenskyj med opsigtsvækkende melding: - Vores sejr nærmer sig

De ukrainske styrker har medvind for tiden.

Fremmarchen på slagmarken betyder blandt andet, at den strategisk vigtige by Kherson i weekenden igen kom på ukrainske hænder. Den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, lovede herefter lørdag ved et topmøde i Cambodja, at krigen fortsætter.

Søndag aften lød det så fra præsident Volodymyr Zelenskyj, at den endda kan ende med en snarlig sejr.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Regeringen i Kyiv bekræfter for første gang officielt, at ukrainske styrker nu har indtaget Kherson by

Fælles enhed

Den ukrainske præsident sagde ifølge britiske The Independent således her i en tv-tale til befolkningen, at han tror på, at Ukraine kan vinde krigen:

- Vi mærker allerede vores sejr nærme sig. Fordi vi bevarer vores fælles enhed og ved, at vi med rette er på vores eget land.

Herefter rettede Zelenskyj igen fokus på den netop befriede havneby, Kherson.

Annonce:

Ukrainske efterforskere har nemlig afdækket over 400 krigsforbrydelser i de områder, som Rusland har holdt besat i regionen, lød det fra Zelenskyj søndag aften.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En kvinde i Kherson omfavner en ukrainsk soldat. Byen har været besat af Rusland siden starten af krigen. Fredag rykkede de ukrainske styrker så ind og befriede byen igen. Foto: Stringer/Reuters

Mulige krigsforbrydelser

Rusland rømmede før weekenden byen Kherson og trak sine styrker tilbage til den anden side af floden Dnipro. Fredag trængte de ukrainske styrker ind i byen.

- Efterforskere har allerede dokumenteret over 400 krigsforbrydelser. Der er fundet lig af døde civile og soldater, sagde Zelenskyj i sin tale.

Han føjede til, at 226 beboelsesområder er blevet stabiliseret, og at lov og orden er genoprettet. Det berører i alt 100.000 mennesker.

Han sagde også, at anholdelser af lejesoldater og russiske soldater skrider fremad.

Ruslands krig i Ukraine blev indledt 24. februar. Kort efter lykkedes det de russiske styrker at erobre Kherson. Regionen ligger i det sydlige Ukraine.

I sidste måned udråbte Ruslands præsident, Vladimir Putin, Kherson til en del af Rusland 'for altid'.

Annonce:

Men allerede da stod det klart, at de russiske styrker i og omkring byen Kherson var ved at blive trængt tilbage af Ukraines hær.