Zelenskyj: Ødelagt dæmning kommer ikke i vejen for modoffensiv

Videoer viser, hvordan vandstanden i Dnepr-floden er gået over sine breder, efter Nova Kakhovka - dæmningen er blevet sprængt i stykker. Ukrainske myndigheder meddelte tidligere tirsdag, at omtrent 16.000 mennesker bor i det berørte område

Sprængningen af den ukrainske dæmning Nova Kakhovka kommer ikke til at ødelægge Ukraines planer om en modoffensiv.

Sådan lyder det fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på beskedtjenesten Telegram.

- Eksplosionen af dæmningen vil ikke påvirke Ukraines evne til at generobre sine egne territorier, siger han.

Han siger også, at han har talt med højtstående kommandører i det ukrainske militær. De har forsikret ham om, at hæren er klar.

Den ukrainske dæmning blev sprængt i luften tidligt tirsdag morgen.

Ifølge den ukrainske guvernør i regionen Kherson, Oleksandr Prokudin, er der 16.000 personer, som bor i en zone, som kan blive oversvømmet.

Andrij Jermak, som er rådgiver for den ukrainske præsident, sagde tidligere tirsdag, at sprængningen kunne være til fare for byen Zaporizjzja. Byen har et russisk-indsat bystyre.

Den 30 meter høje og 3,2 kilometer lange dæmning blev bygget i 1956 som en del af et vandkraftværk.

Dæmningen ligger på Dnepr-floden. Den har et 18 kubikkilometer stort bassin.

Både Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at have ødelagt dæmningen.

Dæmningen ligger i Kherson-regionen i den sydlige del af Ukraine. Regionen er under krigen blevet delvist annekteret af Rusland.

Den ligger nord for Krim-halvøen, som blev annekteret af Rusland i 2014.