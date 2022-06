Zelenskyj offentliggør video af missilangreb

Det var angiveligt et indkøbscenter i Ukraine, der i mandags blev bombet - nu offentliggør Ukraines præsident en video af angrebet

I mandags ramte et missil angiveligt et indkøbsscenter i byen Krementjuk i Ukraine.

Nu offentliggør præsident Zelenskyj en video, hvor man kan se de voldsomme billeder, da missilet flyver ned.

Vil dræbe så mange som muligt

Ifølge Ukraine er mindst 18 personer blevet dræbt, og omkring 36 er stadig savnet, efter det russiske missil ramte et travlt indkøbscenter, hvori der ifølge Zelenskyj befandt sig omkring 1000 mennesker.

Ifølge præsidenten var det et tydeligt træk fra Rusland om at dræbe så mange som muligt.

- Centeret udgjorde ikke nogen trussel for den russiske hær - ingen strategisk værdi. Folk vil bare gerne leve et normalt liv, og det gør russerne vrede. På grund af hjælpeløshed fortsætter Rusland med at ramme civile, skriver præsident Zelenskyj ifølge den britiske avis BBC.

Våbendepot

Rusland har under hele krigen, der begyndte 24. februar, nægtet at være gået efter civile og har kaldt sin offensiv en 'særlig militær operation'.

Det samme gælder tilfældet med shoppingcenteret i Krementjuk.

- I Krementjuk ramte russiske styrker et våbendepot med udstyr modtaget fra USA og Europa bestående af højpræcisions-luftvåben, skriver Ruslands forsvarsministerium i en udtalelse på kommunikationstjenesten Telegram.

Ministeriet erkender, at angrebet førte til en brand i shoppingcenteret.

Ifølge Rusland var der dog tale om et lukket center uden civile indenfor.

