Zelenskyj: Prisloft på russisk olie er ikke seriøst

Det prisloft på 60 dollar for en tønde olie, som EU, G7 og Australien har indført på russisk olie, er ikke 'seriøst'.

Det er derimod 'ret komfortabelt' for Rusland, siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i sin daglige videotale.

- Rusland har allerede forårsaget store tab for alle lande i verden ved med fuldt overlæg at destabilisere energimarkedet, siger præsidenten.

Han tilføjer, at beslutningen om, at en tønde olie højst må koste 60 dollar, er en 'svag position'.

Det er 'alligevel kun et spørgsmål om tid, hvornår der skal bruges kraftigere tiltag', mener han.

- Det er ærgerligt, at den tid bliver spildt, siger Zelenskyj.

Han nævner, at Polen og de baltiske lande havde talt for at indføre et prisloft på 30 dollar per tønde olie fra Rusland.

Prisloftet på 60 dollar for en tønde russisk olie vil snart skulle skærpes, mener Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. (Arkivfoto) Foto: Genya Savilov/Ritzau Scanpix

Annonce:

Som bekendt blev maksimumprisen fastsat til det dobbelte. Det vil ifølge Zelenskyj betyde, at 'den russiske statskasse får omkring 100 milliarder dollar ind om året'.

- De penge vil blive brugt til yderligere destabilisering af præcis de lande, som nu forsøger at undgå de store beslutninger, siger han.

Beslutningen om at indføre et prisloft betyder, at landene i EU og G7 samt Australien fremover maksimalt må betale 60 dollar for en tønde russisk olie.

Det svarer til godt 423 kroner.

Fredag lå prisen for en tønde russisk olie på 67 dollar.

Også nogle analytikere betegner de vestlige landes prisloft som tandløst.

Når prisloftet sættes så tæt på den nuværende pris, kommer det ikke til at få nogen større effekt, siger råvareanalytiker Christian Kopfer fra Handelsbanken til det svenske nyhedsbureau TT.

- Rusland sælger sin olie under dette niveau, siger han.

Hvis prisloftet derimod sættes på 50 dollar, vil det få en effekt, mener Kopfer.

Annonce:

- Men der kræves en bred opbakning omkring sanktioner, for at de kan virke. Kina og Indien har ikke brudt sig om sanktioner tidligere, siger analytikeren.

Det vestlige prisloft skal være med til at presse Rusland økonomisk. En stor del af den krig, som russerne fører i Ukraine, er finansieret af indtægter fra oliesalg.