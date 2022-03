Zelenskyj: Rædslerne i Mariupol vil blive husket i århundreder

Mens der søndag eftermiddag fortsat meldes om kampe inde i byen Mariupol, har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kaldt Ruslands belejring af byen en 'rædsel, som vil blive husket i århundreder'.

Der er få uafhængige meldinger fra Mariupol, som i de seneste uger har været hårdt ramt af angreb fra den russiske hær.

Fra ukrainsk side lyder der beskyldninger om alvorlige krigsforbrydelser.

Ifølge det lokale byråd er en kunstskole, hvor 400 personer havde søgt tilflugt lørdag blevet bombet. Det er dog ikke uafhængigt bekræftet.

Tidligere på ugen blev et teater, hvor hundredvis af civile havde søgt tilflugt ramt af et angreb.

Lokale myndigheder sagde fredag, at man stadig ledte efter ofre i ruinerne - men at der endnu ikke var registreret dræbte, kun en enkelt hårdt såret. Situationen er søndag eftermiddag uvis.

Zelenskyj mener, at belejringen vil 'gå over i historien' som en krigsforbrydelse:

- At gøre dette mod en fredelig by er en rædsel, som vil husket i århundreder, sagde Zelenskyj sent lørdag i sin tale til nationen.

Rusland har gentagne gange afvist, at civile er mål for angreb.

Borgere i byen har i flere uger nu dårligt nok haft adgang til mad, vand og el. Ngo'er advarer om en katastrofe.

Steve McAndrew, som er ansat hos Røde Kors og befinder sig i den vestukrainske by Lviv, siger til BBC, at organisationen gør, hvad den kan, for at nå frem til civile.

Men det er 'meget, meget svært' at få adgang dertil.

Beskyldninger om bombardementer af civile er ikke de eneste fra byrådet i Mariupol. Byrådet hævder således også, at tusindvis af byens borgere er blevet deporteret til Rusland.

Fra russiske nyhedsbureauer er historien en noget anden. Her lyder det, at busser med hundredvis af flygtninge er blevet kørt til Rusland de seneste dage.

Til CNN udtaler USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, at byrådets meldinger er meget bekymrende.

- Jeg har kun hørt om det. Jeg kan ikke bekræfte det, siger hun.

- Men jeg kan sige, at det er foruroligende.

Mariupol er en havneby, der ligger i Donetsk-regionen i det sydøstlige Ukraine. Det er en strategisk vigtig by i kampen om Ukraine, da den ligger ud til Det Azovske Hav mellem mere østlige dele af Ukraine og Krim-halvøen.

Der bor under normale omstændigheder over 400.000 personer i byen.