Zelenskyj: Rusland bruger kulden som masseødelæggelsesvåben

Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, siger tirsdag, at Rusland forsøger at bruge vinteren som 'et masseødelæggelsesvåben' ved at ødelægge Ukraines energi-infrastruktur.

Udtalelsen kom i en videotale til en række franske borgmestre, som i Paris mødtes med ukrainske borgmestre.

- For at kunne overleve denne vinter og forhindre Rusland i at gøre kulden til et instrument for terror og underkastelse, har vi brug for en masse hjælp og udstyr, siger Zelenskyj.

I talen opfordrer han de franske lokalpolitikere til at sende generatorer, støtte til minerydning og udstyr til redningsmandskab og førstehjælp.

- Jeg appellerer til jer om at være konkrete med jeres hjælp og til at støtte vores byer og samfund mod terrorisme, siger han.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har advaret om, at den kommende vinter kan blive 'livstruende' for millioner af ukrainere. Ikke mindst på grund af Ruslands vedholdende angreb på Ukraines elnet.

Hans Kluge - europæisk regionschef i WHO - har efter et besøg i Kyiv sagt, at vinteren i Ukraine 'kommer til at handle om overlevelse'.

WHO har registreret flere end 700 angreb på sundhedsfaciliteter, siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine.

Angrebene er ifølge Hans Kluge et 'klart brud' på international humanitær lovgivning.

Fortsatte angreb på sundheds- og energiinfrastruktur betyder, at hundredvis af hospitaler og sundhedsfaciliteter ikke længere fungerer fuldt ud, fastslog Kluge efter sit besøg i Kyiv.

- Vi forventer, at mellem to og tre millioner mere kommer til at forlade deres hjem i søgen efter varme og sikkerhed.