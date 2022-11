Zelenskyj: Rusland gør klar til nye angreb mod energinet

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Rusland gør klar til nye angreb på Ukraines energianlæg og anden infrastruktur. Det hævder den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag aften i sin daglige tale til ukrainerne.

- De meget voldsomme russiske angreb i Donetsk-regionen fortsætter. Fjenden lider alvorlige tab der, siger præsidenten ifølge Reuters.

Han tilføjer, at Rusland tilsyneladende 'koncentrerer sine styrker og ressourcer til en mulig gentagelse af masseangrebene mod vores infrastruktur, først og fremmest energi'.

I den russiskbesatte by Kherson længere mod sydvest er indbyggerne uden vand og elektricitet på grund af luftangreb.

Det er 'resultatet af et angreb, der er organiseret af den ukrainske side', meddeler lokale myndigheder.

Det er første gang, at Kherson har oplevet så omfattende en strømafbrydelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Søndag blev også den russisk-kontrollerede Nova Kakhovka-dæmning delvist ødelagt ved et granatangreb. Ifølge statslige russiske nyhedsbureauer var angrebet udført af ukrainske styrker.

Den store dæmning blokerer Dnipro-floden i et område nær Kherson, hvor ukrainske styrker har vundet meget terræn i de seneste uger.

I Kherson-regionen vil politiske ledere evakuere civile fra områder tæt på dæmningen. Det skyldes en risiko for oversvømmelse, hvis der sker et angreb på vandkraftværket ved Kakhovka.

Præsident Zelenskyj har beskyldt russerne for at have planer om at sprænge dæmningen i stykker.

Parterne har gentagne gange beskyldt fjenden for at ville ødelægge dæmningen, hvilket vil skabe store oversvømmelser omkring Kherson.

Byen blev indtaget af russiske styrker få dage efter invasionen den 24. februar.