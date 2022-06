Zelenskyj: Russiske missiler har ramt travlt shoppingcenter

Et travlt shoppingcenter i byen Krementjuk i det centrale Ukraine er mandag blevet ramt af et russisk missilangreb.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Præsidenten tilføjer, at der befandt sig over 1000 mennesker inde i centeret. Der er udbrudt brand efter missilangrebet, lyder det.

- Det er umuligt overhovedet at forestille sig, hvor mange ofre der er, skriver Zelenskyj på kommunikationstjenesten Telegram.

- Centeret udgjorde ikke nogen trussel for den russiske hær - ingen strategisk værdi. Folk vil bare gerne leve et normalt liv, og det gør russerne vrede. På grund af hjælpeløshed fortsætter Rusland med at ramme civile, skriver præsidenten ifølge den britiske avis BBC.

Han tilføjer, at det er nyttesløst at håbe på anstændighed og medmenneskelighed fra Rusland.

Ifølge Kyrylo Tymosjenko, vicechef for Volodymyr Zelenskyjs præsidentkontor, er mindst to personer døde i angrebet. Derudover skal 20 personer være blevet såret. Heraf er ni i kritisk tilstand.

Vitalij Meletskij, der er borgmester i Krementjuk, siger, at angrebet har dræbt og såret folk. Han har dog ikke sagt noget om hvor mange.

Industribyen Krementjuk ligger centralt i Ukraine ved den store flod Dnipro.

Byen havde lidt over 200.000 indbyggere, da Ruslands invasion af Ukraine begyndte 24. februar. Den ligger cirka 300 kilometer sydøst for Kyiv.

Ukraines største olieraffinaderi ligger i Krementjuk.

Krigen i Ukraine har stået på i over fire måneder.

Præsident Zelenskyj har flere gange den seneste tid opfordret vestlige lande til at øge deres bidrag af våben og militært udstyr til Ukraine.