Zelenskyj skifter forsvarsminister

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver på sin officielle Telegram-profil søndag aften, at han vil udskifte sin forsvarsminister. Der er brug for 'nye tilgange', lyder det blandt andet

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, der har stået i spidsen for Ukraines forsvar, siden Rusland indledte krigen i februar sidste år, er fortid på posten.

På sin officielle Telegram-profil oplyser præsident Zelenskyj, at han har indstillet parlamentet til at vedtage en overdragelse af Ukraines forsvarsministerium fra Reznikov til det tidligere parlamentsmedlem Rustem Umerov.

'Oleksij Reznikov har gennemgået mere end 550 dages krig på fuldskala. Jeg mener, ministeriet har brug for nye tilgange og andre former for interaktioner, både med militæret og med samfundet som helhed', skriver Zelenskyj blandt andet i opslaget.

Efter over 550 dage er det nu farvel og tak til Oleksij Reznikov som ukrainske forsvarsminister. Foto: Ritzau Scanpix/Sergei Chuzavkov

Samtidig håber præsidenten på parlamentets opbakning til overdragelsen, skriver han.

Rustem Umerov har tidligere siddet i det ukrainske parlament og er i skrivende stund formand for landets største privatiseringsfond, State Property Fund of Ukraine. Parlamentet skal godkende hans nye job som forsvarsminister næste uge. Foto: Ritzau Scanpix/Sergei Kholodilin

