Zelenskyj: USA's topministre kommer til Kiev

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og forsvarsminister Lloyd Austin vil søndag besøge Ukraines hovedstad, Kiev, for at drøfte behovet for militær bistand fra USA.

Det siger landets præsident, Volodymyr Zelenskyj på et pressemøde.

Hverken USA's udenrigsministerium eller forsvarsministerium har kommenteret eller bekræftet det, skriver avisen New York Times.

Austin skal i næste uge deltage i et møde i Tyskland, hvor man sammen med de europæiske allierede skal tale om militær bistand til Ukraine.

Zelenskyj siger, at det er helt afgørende, at Ukraine får flere våben udefra, skriver Reuters.

- I morgen vil vi drøfte den nøjagtige liste af våben, som er af afgørende betydning for os. Og med hastigheden som de kan leveres, siger han på et pressemøde. Det holdes på en metrostation i Kiev.

- Så snart vi har dem (de flere våben red.), og så snart der er nok af dem, så tro mig, vil vi øjeblikkeligt generobre det og det området, som for øjeblikket er besat.

Han siger, at lørdag har været en af de hårdeste dage under krigen mod de russiske angrebsstyrker. Han fremhæver i særdeleshed situationen i Mariupol, hvor soldater og civile i mange uger har været omringet af russiske styrker.

Zelenskyj peger også på, at raketangreb mod Odesa ved Sortehavet har kostet otte mennesker livet. Blandt dem et barn på otte måneder.

Han siger, at han håber på, at præsident Joe Biden kan komme til Kiev, 'så snart sikkerhedssituationen tillader det'. Det citerer dpa ham for at sige.