Zelenskyj vil gå hele vejen: - Det skal forbydes

Siden det 17. århundrede har Ukraine været under den russiske ortodokse kirke.

Men nu skal det religiøse bånd mellem de to lande kappes helt.

Det sagde den ukrainske præsident ifølge norske VG ved sin daglige tale torsdag aften.

Zelenskyj ønsker efterretningstjenesten øger indsatsen for at afsløre russisk religiøs infiltration af Ukraine. Foto: Future Publishing

Øge indsatsen

Allerede i 2019 brød dele af den ukrainske kirke med Moskva, grundet Ruslands annektering af Krim og støtte til separatisterne i Donbas.

Men ifølge Zelenskyj er det ikke nok.

I sin tale torsdag sagde den ukrainske præsident, at efterretningstjenesten bør øge indsatsen for at stoppe og afsløre russisk infiltration af det religiøse rum, skriver VG.

- Sådanne aktivisme skal forbydes, sagde Zelenskyj.

Årtiers kamp

Dermed ønsker den ukrainske præsident fuldstændig adskillelse af det omdiskuterede russisk-ukrainske religiøse bånd, som flere gange i de seneste årtier har været til heftig debat.

Annonce:

Senest i maj måned i år da den Moskva-støttede fløj af Ukraines ortodokse kirke på et koncil besluttede at kræve sin 'fulde selvstændighed og uafhængighed' fra Rusland.

Patriark Kirill, leder af den russisk-ortodokse kirke, trak ligeledes overskrifter i oktober måned, da han sagde, at præsident Vladimir Putin var udpeget af Gud til at reagere Rusland.

Den russisk-ortodokse kirke anslås at have op imod 110 millioner medlemmer og dermed er en af verdens største kirkesamfund efter den katolske kirke.