Krim-leder: Ukrainsk droneangreb rammer ammunitionsdepot

Et ukrainsk droneangreb har lørdag angiveligt ramt på Krim-halvøen.

Sådan lyder det i hvert fald fra Sergej Aksjonov, der er Krims prorussiske leder, på kommunikationstjenesten Telegram.

- Som følge af en fjendtlig drone i Krasnogvardejskij-distriktet har der været en eksplosion på et ammunitionsdepot, siger han og tilføjer:

- Det er blevet besluttet at evakuere alle folk inden for fem kilometer.

Togtrafikken på Krim er ligeledes blevet indstillet.

Ifølge Aksjonov er ingen personer omkommet som følge af droneangrebet.

Trafikken på den eneste bro, der forbinder Krim med Rusland, har lørdag også i en kort periode midlertidigt været stoppet.

Krim-halvøen, der ligger syd for Ukraine i Sortehavet, blev annekteret - altså indtaget og erobret - af Rusland i 2014.

Under den igangværende krig i Ukraine har Rusland erklæret yderligere fire ukrainske områder for værende russiske.

Det drejer sig om Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja.

Rusland har erklæret dem for russiske efter at have afholdt folkeafstemninger, som Vesten har affejet og fordømt.

Krigen i Ukraine har stået på i snart 17 måneder.

Russernes invasion af nabolandet Ukraine blev indledt i de tidlige morgentimer den 24. februar sidste år. Her meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han havde sat gang i en 'særlig militær operation'.

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.