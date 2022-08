Kriminolog: Svenske bander rekrutterer bevidst teenagemedlemmer

Det er ikke tilfældigt, når det er de helt unge medlemmer, der bærer bandernes våben i offentligheden eller udføre den kriminelle udåd i Sverige.

Det siger David Sausdal, der er kriminolog ved Lunds Universitet.

- Det er beviseligt, at den kriminelle lavalder er noget, som banderne tænker ind i.

- Det skyldes, at de svenske bander dermed slipper for de helt strenge straffe, fordi det svenske retssystem skåner de unge, siger han.

Fredag var det en 15-årig teenager, som skød og dræbte en 31-årig i forbindelse med et skyderi i shoppingcentret Emporia i Malmø.

Den 15-årige har siden erkendt skuddrabet, men risikerer alligevel kun op til fire års fængsel i en lukket institution for unge kriminelle.

Annonce:

Alt tyder på, at skudepisoden var banderelateret. Ifølge svensk politi tilhørte offeret nemlig banden Satudarah, der angiveligt er i konflikt med en bande i Malmøs kriminelle underverden.

- Det er ikke nyt, at man ser en ung mand eller teenager være involveret i bandekriminalitet, og det er heller ikke nyt, at der bliver skudt i det offentlige rum i Sverige. Det er noget, man har set i en årrække, påpeger kriminologen.

Ifølge David Sausdal bliver de unge både draget af bandekriminaliteten, men ofte ser man også, at de presses ind i miljøet.

En af grundene er, at bandekriminaliteten visse steder i landet er blevet så markant en del af samfundet, at man som ung i langt højere grad end tidligere bliver lokket ind i det, fortæller han.

- De bliver lokket af dem i deres nærmiljø, fordi det er de samme, som har et tilhørsforhold til bandelivet, lyder det.

Derfor er det også blevet et af de helt store emner i svensk politik, at man vil afskaffe en strafrabat, som indtil videre har haft stor betydning for strafudmålingen af de unge bandemedlemmer.

Annonce:

- I forvejen er strafferammen i Sverige meget mildere end i Danmark, og så kommer der de her rabatter, som kan medføre straffe på bare få år for eksempelvis et mord.

- I den svenske debat er der fokus på det her, og man kigger meget mod Danmark, når det bliver debatteret. Min fornemmelse er, at støtten til hårdere straffe er historisk høj i øjeblikket.