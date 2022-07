Krise i Sri Lanka mørklægger landets største hospital

Hele hospitalsstuer er mørklagte og tomme på Sri Lankas største hospital på grund af økonomisk krise.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hospitalet hedder National Hospital og ligger i hovedstaden Colombo.

De få tilbageværende patienter bliver ikke behandlet for deres smerter. Og lægerne kan ikke komme frem til deres vagt.

Den historiske økonomiske krise har sat sit præg på sundhedssystemet, der plejer at tilbyde gratis og god behandling og er kendt for at være blandt de bedre i det sydlige Asien.

Den økonomiske krise, som landet befinder sig i, er eskaleret voldsomt, efter at coronapandemien har ødelagt turismen. Samtidig har krigen i Ukraine forværret inflation og mangel på fødevarer.

Teresa Mary er en af de patienter, der er gået forgæves. Hun lider af diabetes og forhøjet blodtryk, som har givet inflammation i hendes led.

Den 70-årige kvinde er rejst til hovedstaden for at få behandling på hospitalet.

Fordi hun ikke kunne finde et lift de sidste kilometer af hendes rejse, måtte hun halte til hospitalet.

Fire dage senere blev hun udskrevet, stadigvæk ikke i stand til at kunne gå ordentligt.

- Lægerne har bedt mig købe medicin fra et privat hospital, men jeg har ingen penge, siger hun.

Ud over lægebehandling mangler landet også flere andre essentielle ting, for eksempel medicin og benzin.

Den mangel har stået på i flere måneder, siden landets reserve af udenlandsk valuta løb tør.

Krisen har fået befolkningen på gaden i protest mod regeringen. Derfor flygtede den tidligere præsident Gotabaya Rajapaksa ud af landet, da demonstranter stormede hans kontor og embedsbolig.

Efterfølgende blev den mangeårige politiker Ranil Wickremesinghe valgt som ny præsident af parlamentet.

Nu prøver han at få landet på ret køl, blandt andet ved at rationere på forskellige varer. Landet har også søgt hjælp hos naboerne Indien og Kina.

Der bor 22 millioner mennesker i Sri Lanka.