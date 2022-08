Kvinde anholdt efter uhyggeligt fund

En kvinde, der menes at være i familie med to børn, hvis lig er blevet fundet i kufferter i New Zealand, er lokaliseret i Sydkorea.

Det oplyser politiet i den sydkoreanske hovedstad Seoul.

Sidste uge oplyste politiet i New Zealand, at man havde fundet lig i nogle kufferter.

Ligene stammer fra to børn. Ved dødstidspunktet formodedes de at have været mellem fem og ti år.

Ligene blev opdaget, da en familie købte kufferterne på en auktion. Kufferterne var en del af et trailerlæs med efterladte genstande.

Ifølge politiet i New Zealand kan ligene havde været opbevaret i flere år. Det har gjort efterforskningen vanskeligere.

Kvinden, der er blevet identificeret som et muligt familiemedlem til børnene, er af koreansk herkomst. Hun befinder sig i øjeblikket i Sydkorea, oplyser politiet.

- Vi bekræfter, at hun er i Sydkorea, og at hun er en newzealandsk statsborger af koreansk herkomst, siger en talsperson for koreansk politi.

Kvinden kom til Sydkorea i 2018. Der er ikke nogle optegnelser, der viser, at hun har forladt landet siden da.

- Politiet i New Zealand leder efterforskningen. Vi har tænkt os at samarbejde på deres forespørgsel, lyder det fra koreansk politi.

Politiet har gransket overvågningsmateriale. Vigtige videoklip kan dog allerede være blevet slettet. Det skyldes den forsinkelse, der er mellem ofrenes død og fundet af ligene.

Både det opbevaringsrum og den ejendom, hvor kufferterne har befundet sig, er blevet grundigt undersøgt af kriminalteknisk personale.

Myndighederne i New Zealand gentog i sidste uge, at familien, der har fundet ligene, ikke er blevet sat i forbindelse med drabene.

Familien modtager krisehjælp, har myndighederne tidligere oplyst.