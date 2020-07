Kvinde død efter fald fra rutsjebane

En 32-årig kvinde døde søndag eftermiddag, efter hun faldt ud af en vogn i en rutsjebane i forlystelsesparken Parc Saint-Paul nær Beauvais i Frankrig.

Det skriver mediet The Sun. De fortæller, at vidner forklarer, hvordan kvindens mand desperat forgæves forsøgte at holde fast i sin hustrus fod, da hun pludselig faldt ud over sikkerhedsbarrieren og styrtede i døden. Hun blev senere erklæret død på stedet.

Vidner fortæller til de franske medier, at den dræbte var på besøg i parken for at fejre sit toårige barns fødselsdag sammen med sin søster, mand og mor.

Flere børn sad i rutsjebanen og hørte kvindens dødsskrig, og flere gik i chok. Parkområdet blev omgående lukket for besøgende, mens børnene og den dræbtes familie fik krisehjælp.

Sket før

Tilbage i 2009 blev en 35-årig kvinde dræbt efter et fald på samme rutsjebane, men parken blev i 2010 frikendt for ansvar i tragedien, da en ekspert kunne konkludere, at ulykken skyldtes 'offerets ureglementerede opførsel'.

Ulykken søndag vil nu blive efterforsket.