Kvinde idømt et års fængsel for at skjule coronasymptomer

En kinesisk domstol har idømt en kvinde et års fængsel for at skjule, at hun havde symptomer på coronavirus, inden hun gik om bord på et fly.

Det oplyser kinesiske statsmedier.

Ifølge avisen Global Times tog den 37-årige kvinde i marts sidste år medicin for at slå en feber ned, inden hun gik om bord på et fly fra USA til Kina.

Kvinden røbede først, at hun havde symptomer, efter at hun var landet i Beijing, hvor hun blev testet positiv for covid-19.

Som følge af hendes handlinger måtte 63 personer gå i karantæne, fordi de havde været i tæt kontakt med kvinden.

En domstol i Kinas hovedstad, Beijing, afgjorde i oktober, at kvindens handlinger var i strid med landets epidemilov, og at hun havde bragt andre i fare for at blive smittet med virusset.

Det skriver Global Times onsdag.

Kvinden er blevet idømt et års fængsel og har yderligere fået en betinget dom på et år for at hindre myndighedernes arbejde med at forhindre virusset i at sprede sig.

Kina har siden pandemiens begyndelse haft nogle af de mest strikse restriktioner i verden samt nogle af de hårdeste love på området.

Det har ført til, at landet i det store hele har fået pandemien under kontrol, siden de første virustilfælde brød frem i slutningen af 2019.

