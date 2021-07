Kvinder med højhælede sko i Ukraines hær vækker furore

Kvindelige soldater i Ukraine har skabt harme og debat i offentligheden, fordi officielle fotos har vist, at de har været på militære manøvrer iført højhælede sko.

Ukraine er ved at forberede en stor militærparade i næste måned for at markere 30 års uafhængighed efter Sovjetunionens opløsning. I optakten til dagen har forsvarsministeriet udsendt fotos af kvinder i camouflagetøj på march iført klassiske damesko med middelhøje hæle.

- I dag er det første gang, at træning finder sted med højhælede sko, siger kadetten Ivanna Medvid til ministeriet i et interview på dets informationshjemmeside ArmiaInform.

- Det er lidt vanskeligere end i hærens støvler, men vi forsøger, pointerer Medvid.

Det nye fodtøj til de kvindelige soldater har udløst voldsom kritik på sociale medier og i parlamentet. Der er blandt andet fremsat beskyldninger om, at der sker en seksualisering af kvindelige soldater.

- Historien om en parade med højhælede sko er en virkelig skændsel, skriver kommentatoren Vitalij Portnikov på Facebook, Han siger, at der er embedsmænd i Ukraines militær og forsvarsministerium, som har en tankegang fra 'middelalderen'.

En anden kommentator, Maria Shapranova, beskylder forsvarsministeriet for 'sexisme og kvindehad'.

- Højhælede sko er en hån mod kvinder skabt af skønhedsindustrien, skriver hun.

Flere ukrainske parlamentsmedlemmer, som er tæt på landets præsident, tidligere præsident Petro Porosjenko, har demonstreret i parlamentet på grund af sagen.

- Det er svært at forestilling sig en idé, der er mere idiotisk og mere sundhedsskadelig, siger Inna Sovsun, som er medlem af Golos-partiet.

- Ukraines kvindelige soldater sætter ligesom de mandlige soldater deres liv på spil og fortjener på ingen måde at blive hånet.

Flere end 13.500 kvindelige soldater har kæmpet i Ukraines væbnede konflikt mod russisk-støttede separatister i den østlige del af landet. Over 13.000 mennesker er blevet dræbt under konflikten siden 2014.

Flere end 31.000 kvinder gør tjeneste i Ukraines væbnede styrker. Over 4000 af dem er officerer.