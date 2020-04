Læge advarer mod Trumps forslag om at indtage desinficering

En amerikansk læge advarer kraftigt mod USA's præsident Donald Trumps forslag om at indsprøjte desinficeringsmidler i mennesker i kampen mod coronavirusset.

Efter at en embedsmand fra USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed tidligere har nævnt, at desinficeringsmidler som blegemiddel kunne dræbe coronavirusset på overflader, bemærkede Donald Trump effektiviteten.

- Jeg ser, at desinficeringsmidler dræber virusset på et minut, sagde Donald Trump torsdag ved sit daglige pressemøde om coronavirus ifølge det amerikanske medie NBC News.

- Er der en måde, vi kan gøre det på ved at indsprøjte det? Man kan se, at virusset rammer lungerne, så det kunne være spændende at undersøge.

Over for NBC News fraråder læge Vin Gupta det på det kraftigste og kalder desinficeringsmidler som blegemiddel for giftige og farlige.

- Tanken om at indsprøjte eller indtage nogen former for rensemidler er uansvarlig og farlig, siger Vin Gupta til NBC News.

Vin Gupta siger, at det er en typisk måde for folk at begå selvmord på.

Ifølge NBC News har Trump-regeringens egen myndighed for mad og lægemidler advaret mod at indtage kemikalier fra desinficeringsmidler, som på fejlagtig vis har været rygtet som en kur mod autisme og hiv.

- Hvilken som helst mængde af blegemiddel eller isopropanol-alkohol eller nogen former for rengøringsmidler er uegnet at indtage, selv i små mængder.

- Små mængder er dødelige, siger Vic Gupta.

På sociale medier har andre amerikanske læger også advaret mod Donalds Trumps forslag.

Trumps forslag kommer, få uger efter at han advokerede for brugen af malariamidlet hydroxyklorokin mod coronavirus.

Test fra et amerikansk hospital har sidenhen vist, at hospitalet registrerede flere døde blandt de, der blev behandlet med hydroxyklorokin, end blandt dem, der fik en normal behandling.