Læger overser livsfarlig folkesygdom

Den store nationale lungesatsning fra 2015, som skulle sikre, at de praktiserende læger i løbet af tre år gennem 360.000 ekstra målinger af patienters lungefunktioner skulle opspore 90.000 flere KOL-patienter, er slået fejl.

Det betyder, at op mod 200.000 danskere går rundt med den alvorlige lungesygdom uden at vide det.

En ny rapport afslører, at den store satsning til 250 millioner kroner langtfra kom i mål. Tilmed viser rapporten, at der blev foretaget markant færre målinger af lungefunktioner i corona-året 2020, og at lægerne stadig har svært ved at få rettet op på det fatale dyk i antal lungetests.

Rapporten - som du kan læse meget mere om her - er bestilt til Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd, som er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

– Konsekvensen af den fejlslagne lungeplan er fortvivlende, for det betyder, at et meget stort antal mennesker ikke får den behandling, de har brug for, siger speciallæge i lungesygdomme Anders Løkke, der er overlæge på Sygehus Lillebælt i Vejle

– Der er ti dødsfald om dagen i Danmark, der er direkte relaterede til KOL – oveni er der omkring 2300 dødsfald om året, hvor KOL er en medvirkende årsag, og antallet er stigende, fastslår Anders Løkke.

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, der er en sygdom, hvor lungernes væv er beskadiget, og luftvejene er forsnævrede.

En af de danskere, der er ramt af KOL, er 60-årige Anne Højholt, der ventede for længe med at blive undersøgt. Her kan du læse, hvordan hun holder sygdommen i skak.