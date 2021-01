Lægger pres på Pence: Nægter at vælte Trump

USA's vicepræsident, Mike Pence, er imod at gøre brug af den 25. tilføjelse i forfatningen for at fjerne Donald Trump fra præsidentposten.

Det oplyser en af Pences rådgivere ifølge Business Insider og The New York Times.

Ifølge The New York Times har Pence opbakning fra flere regeringsmedlemmer.

Mike Pence selv har ikke udtalt sig offentligt endnu om brug af den 25. tilføjelse.

Forventer reaktion

Demokraternes mest magtfulde skikkelser i Washington D.C. samt nogle republikanere har opfordret vicepræsidenten til at udløse den særlige tilføjelse til forfatningen og fjerne Trump øjeblikkeligt.

Blandt dem er den demokratiske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

Pelosi sagde tidligere torsdag, at hun forventer en hurtig reaktion fra vicepræsident Mike Pence. Samtidig understregede hun, at hun ikke udelukker en ny rigsretssag mod Trump.

Også det republikanske kongresmedlem Adam Kinzinger og Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, har opfordret til, at Mike Pence udløser den 25. tilføjelse til forfatningen og fjerner Trump.

Torsdag aften lokal tid oplyser Nancy Pelosi og Chuck Schumer i en fælles udtalelse, at de torsdag forgæves har forsøgt at komme i kontakt med Mike Pence for at få ham til at aktivere den 25. tilføjelse.

Har ikke hørt fra ham

De fortæller, at de ringede til Pence torsdag morgen, men at de ikke har hørt fra ham.

- Præsidentens farlige og oprørske handlinger nødvendiggør, at han øjeblikkeligt bliver fjernet fra embedet, skriver de i udtalelsen.

Opfordringerne kommer, efter at Kongressen i Washington D.C. onsdag blev stormet af hundredvis af Trump-tilhængere.

Mange mener, at uromagerne blev ansporet af præsidenten.

Under urolighederne lagde Donald Trump blandt andet en video på sociale medier, hvor han siger, at han 'elsker' og 'forstår' de personer, der står bag optøjerne.

Den 25. tilføjelse i USA's forfatning gør det muligt for en vicepræsident og et flertal af ministrene i landet at afsætte en præsident midlertidigt.

Hvis vicepræsidenten skal sidde hele valgperioden ud som præsident, kræver det opbakning fra to tredjedele i begge Kongressens kamre, altså Senatet og Repræsentanternes Hus.

Trumps præsidentperiode udløber 20. januar.