Lastbilchauffører i Sydkorea strejker

Sydkoreanske lastbilchauffører har torsdag indledt deres anden store strejke på blot seks måneder.

Strejken kan komme til at forstyrre produktionen og brændstofforsyningen for blandt andet producenter af biler og petrokemikalier.

Stigende brændstofpriser har fået chaufførerne til at bede regeringen om at gøre en aftale om minimumsløn permanent. Aftalen står til at udløbe ved udgangen af dette år.

Desuden vil de have aftalen udvidet, så den blandt andet også gælder for førere af olietankere.

Regeringen har sagt, at den vil udvide aftalen om minimumsløn i tre år, men de andre krav fra fagforeningen er blevet afvist.

I juni strejkede sydkoreanske lastbilchauffører i otte dage. Det førte til store forsinkelser i leveringen af varer og kostede mere end 1,2 milliarder dollar i tabt produktion og uindfriede leverancer.

Formanden for lastbilchaufførernes fagforening, CTSU, har sagt, at strejken kan stoppe olieforsyningen til store raffinaderier og transporten til store havne og industrielle fabrikker.

- Vi har intet andet valgt end at stoppe al logistik i Korea, siger Lee Bong-ju.

Tidligere på ugen har Sydkoreas transportminister, Wom Hee-ryong, sagt, at aftalen med minimumsløn ikke har øget sikkerheden for chaufførerne, men kun hævet deres indtægter.

Det er en del af årsagen til, at regeringen ikke vil udvide aftalen.

- Hvis strejken fortsætter vil den lægge en for stor byrde på ikke bare de store virksomheder, men også folks levebrød og hele den nationale økonomi, siger Han Duck-soo, der er premierminister i Sydkorea.

Industrigiganter herunder Hyundai Motors og stålfabrikanten POSCO var tvunget til at skære i produktionen under den seneste store strejke i juni.

POSCO har advaret om, at en nye strejke kan forsinke arbejdet med reparationer efter oversvømmelser denne sommer.