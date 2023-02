Laveste pris på gas i 17 måneder

Prisen på naturgas i Europa er fredag morgen faldet til sit laveste siden august 2021.

Det skriver Bloomberg.com.

Klokken 08.30 var prisen på den europæiske naturgas ved den hollandske naturgasfuture TTF - et virtuelt marked for naturgas - lige under 50 euro pr. megawatt-time.

Det betyder, at prisen samlet set er faldet mere end 80 procent, siden den toppede august, hvor Rusland skar i gasforsyningen til Europa.

Faldet på gaspriserne kommer på bagkant af godt fyldte gaslagre, et mildt vintervej og indsatser for at mindske energiforbruget på tværs af kontinentet.