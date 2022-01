Lavrov kalder forhandlinger med Blinken åbne og nyttige

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger fredag, at hans amerikanske modpart, Antony Blinken, har forsikret, at USA vil hjælpe med at få ført Minsk-aftalen om Ukraine ud i livet.

Efter forhandlinger i Genève fredag udtrykker Lavrov håb om, at 'højspændte følelser vil tage af', og han kalder dagens forhandlinger for 'åbne og nyttige'.

Minsk-aftalen er en aftale om våbenhvile, som Rusland og Ukraine indgik i 2015, men efter kort tid var der igen uroligheder i det østlige Ukraine.

- Dialogen fortsætter, siger Lavrov og tilføjer, at USA i næste uge vil give Rusland et skriftligt svar på de sikkerhedsgarantier, som landet har krævet.

- Vi sluttede mødet med en aftale om, at vi får skriftlige svar på alle vore forslag i næste uge, siger Lavrov, som førte drøftelser med den amerikanske udenrigsminister i omkring to timer.

De to udenrigsministre og deres delegationer forhandlede på et luksushotel i Genève.

Både Blinken og Lavrov havde på forhånd gjort det klart, at de ikke havde forventninger om noget diplomatisk gennembrud hurtigt.

Rusland har oprustet militært med titusinder af soldater ved Ukraines grænse.

- Vi er nu der, hvor Rusland på et hvilket som helst tidspunkt kan indlede et angreb på Ukraine, sagde pressesekretær Jen Psaki i Det Hvide Hus tirsdag.

Blinken var onsdag i Kijev for at drøfte situationen med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Ukraine og Rusland har været i væbnet konflikt siden 2014, da Rusland besatte halvøen Krim og dele af Østukraine.