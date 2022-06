Lavrov reagerer på forbud: - Skandaløst

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, mener, at det er skandaløst at flere europæiske lande har forpurret hans plan om at besøge Serbien.

Det siger han mandag på en pressekonference.

Lavrov blev søndag forhindret i at besøge alliancepartneren Serbien, da Bulgarien, Nordmakedonien og Montenegro lukkede deres luftrum for ham.

Det skyldes sanktioner, som er indført efter Ruslands krig i Ukraine.

- Det utænkelige er sket. Det her er en berøvelse af en selvstændig stats ret til at udføre udenrigspolitik, lyder det mandag fra Lavrov.

Serbien er en af Ruslands få tilbageværende allierede i Europa.

Lavrov skulle have talt med topembedsfolk i Beograd, men har altså været nødt til at aflyse sin tur. Han kalder det 'skandaløst' og understreger, at Ruslands forhold til Beograd ikke kan blive 'ødelagt'.

Lavrov har i stedet inviteret Serbiens udenrigsminister, Nikola Selakovic, til Rusland, fortæller han på mandagens pressekonference.

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Også det russiske præsidentkontor har kritiseret, at flere af Serbiens nabolande har valgt at lukke luftrummet for Lavrov. Præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, kalder det 'fjendtlige handlinger'.

- Vi er overbeviste om, at sådanne handlinger ikke vil forhindre os i fortsat at have kontakt med særligt venlige lande, siger Peskov.

Serbien har nægtet at tage stilling til krigen i Ukraine. Landet har traditionelt nære bånd til Rusland. Men det ønsker samtidig at blive medlem af EU.

De udsigter om medlemskab er blevet forværret under krigen i Ukraine.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans serbiske kollega, Aleksandar Vucic, indgik i sidste måned en gasaftale. Det var på et tidspunkt, hvor EU arbejdede for at stramme gas- og oliesanktionerne over for Rusland.

Da Rusland 24. februar angreb Ukraine, besluttede EU at lukke sit luftrum for russiske fly. Der er også indført sanktioner mod Lavrov selv.