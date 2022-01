Lavrov: Rusland har ikke noget ønske om krig i Ukraine

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger fredag, at hans land ikke har noget ønske om at komme i krig med Ukraine.

Samtidig taler han positivt om de svar, som Rusland har fået fra USA på en række forslag om sikkerhed i Europa, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De amerikanske forslag er bedre end de forslag, som Rusland tidligere har modtaget fra Nato, siger Lavrov.

Han fortæller, at han forventer at mødes med sin amerikanske kollega, Antony Blinken, inden for de næste par uger.

Sergej Lavrov lader samtidig forstå, at det bliver præsident Vladimir Putin, der beslutter, hvordan Rusland skal svare på USA's forslag.

Under et krisemøde i Genève fredag enedes Blinken og Lavrov, om, at Washington skriftligt skulle besvare en række spørgsmål og krav fra den russiske regering.

Blinken sendte onsdag så brevet til den russiske regering.

Blandt de russiske krav var, at Ukraine og andre lande i Ruslands nærhed aldrig må blive medlem af Nato. Det er blevet pure afvist af USA og Nato.

Men der var tilsyneladende også forslag i det amerikanske brev til, hvordan man kommer tilbage til våbenaftaler, der mindsker de militære spændinger i Europa.