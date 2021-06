Le Pen og Macron står til skuffende resultater i regionalvalg

Højrefløjspartiet National Samling, der ledes af Marine Le Pen, står til et skuffende resultat i første runde af Frankrigs regionalvalg søndag.

Ganske vist er partiets kandidat i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Thierry Mariani, fortsat del af et tæt opløb med dens nuværende leder, Renaud Muselier.

Men på landsplan viser prognoser sent søndag, at National Samling står til omkring 19 procent af stemmerne. Det er cirka ni procentpoint lavere end ved regionalvalget i 2015. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Søndag udviste de fleste franskmænd sparsom interesse for første runde af regionalvalget.

Lidt under en tredjedel af vælgerne stemte på den solfyldte sommersøndag, viser målinger, og det skuffer Le Pen.

- Jeg kan kun begræde den folkelige katastrofe, som har fordrejet den virkelige vælgersituation i landet og givet et vildledende billede af de politiske kræfter, som er på spil, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis I ønsker, at tingene skal ændre sig, så kom ud og stem.

Selv om hun ikke selv direkte er en del af det regionale valg, havde Le Pen håbet på stærke resultater.

Endnu har Le Pens parti aldrig vundet en region, og en sejr ville kunne give hende og partiet et rygstød frem mod næste års præsidentvalg.

Her ventes ifølge målinger et tæt kapløb mellem hende og nuværende præsident Emmanuel Macron.

Hans parti, La République en Marche, skuffer dog også stort. Macrons parti var ikke spået et godt resultat. Men ifølge målinger ligger det til 10-11 procent af stemmerne på landsplan, og det er ikke godt, lyder det.

- Jeg kommer ikke til at tale udenom - ja, selvfølgelig er vi skuffede, siger partileder Stanislas Guerini til RTL Radio.

Centrum-højrepartiet Republikanerne ser helt overordnet ud til at hive flest stemmer i hus.

Det indviklede valgsystem gør det dog svært på nuværende tidspunkt at spå om endelige vindere i de enkelte regioner før næste valgrunde. De store partier slår sig ofte sammen for at holde yderpartier ude.

For alle Frankrigs 13 regioner gælder det, at hvis ingen kandidat får 50 procent af stemmerne i første valgrunde, bliver valget afgjort i anden valgrunde om en uge - den 27. juni.