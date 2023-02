Leder af Wagner-gruppen: Derfor går det galt

Ruslands 'monstrøse militære bureaukrati' er med til at sænke farten på landets offensiv i Ukraine.

Det siger Jevgenij Prigozjin, grundlægger og leder af Wagner-gruppen, i en række opdateringer på sociale medier torsdag.

Prigozjin siger, at det kan tage flere måneder at indtage den krigshærgede og sønderbombede by Bakhmut i Ukraine.

Den har Rusland forsøgt at overtage forud for den 24. februar - årsdagen for det, der i Rusland kaldes 'den særlige militæroperation' i Ukraine.

- Jeg tror, at det bliver i marts eller april, spår Prigozjin om Ruslands mulige overtagelse af Bakhmut.

- For at indtage Bakhmut skal man afskære dem adgangen til alle forsyningsruter. Det er en stor opgave.

Annonce:

- Fremgangen kommer ikke til at gå så hurtigt, som vi gerne vil have. Bakhmut kunne være blevet indtaget før nytår, hvis ikke det var for vores monstrøse militære bureaukrati, siger Wagner-lederen.

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundt om i verden.

Gruppen har været aktiv i Ukraine, Syrien og afrikanske lande og er gentagne gange blevet anklaget for krigsforbrydelser.

Gruppen har ikke officielt forbindelser til Kreml. Men der er ifølge en række medier indikationer på, at gruppen finansieres og i et vist omfang styres af den russiske militære efterretningstjeneste.

Trods forbindelserne har der også været spændinger mellem militæret og gruppen.

Prigozjin har tidligere beskyldt det russiske militær for at 'stjæle' sejre fra Wagner-gruppen. Det anses for at være et tegn på, at hans indflydelse er øget.

Derudover hævder Wagner-gruppen at have gjort fremskridt i områder uden hjælp fra den russiske hær. Også det har ført til spændinger med den militære ledelse.

Gruppen kæmpede også på russisk side, da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen.