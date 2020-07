1-0 til bureaukraterne

En ligetil og udstrakt hånd til landets hjemløse er endt i et absurd bureaukrati. Igen står det 1-0 til Djøf-vældet, og hvis det ikke var så trist, ville man slå sig på lårene over, hvor molboagtigt vi kan skrue tingene sammen herhjemme. Selv den mest enkle hjælp til dem, der trænger allermest ...

Hjemløse kan få et socialt frikort, så de kan få en lille nem tjans og tjene nogle penge, uden at arbejdsgiveren skal sætte det helt store apparat i sving med feriepenge, ATP, ferieregler osv.

Det vedtog Folketinget i 2018, og forslaget blev båret igennem af Liberal Alliance. Hvor lød det bare godt, jublede et bredt flertal.

For godt ... åbenbart. En evaluering afslører, som beskrevet i Ekstra Bladet i dag, at det har kostet det offentlige 14 millioner kroner at administrere ordningen – den har støttet socialt udsatte med 3,8 millioner kroner.

Så mens de første hjemløse hutlede sig igennem og tjente lidt penge, trumfede bureaukraterne beløbene mangedobbelt. Det kostede over 37.000 kr. pr. hjemløs at administrere ordningen, der skulle være så enkel og ukompliceret som at åbne en dør ud til solskinnet.

Man håbede, at omkring 4000 udsatte ville få sig et socialt frikort og finde sig nogle småjobs med hurtigt tjente penge. Men kun 372 har anvendt kortet.

To hjemløse, Ekstra Bladet har talt med, synes, det er en god ordning – den ene har bare aldrig hørt om den. Den anden fik kun nys om den via sin søster.

Åbenbart har bureaukraterne haft næsen så højt op i egen rumpe med at opfinde et dyrt, nyt it-system til lejligheden, lave skemaer og regler, at de lige har glemt at lave reklame for ordningen.

Huskede de lige at indrykke helsidesannoncer i Hus Forbi, og huskede de at minde kommunerne og herbergerne om, at hver gang de er i kontakt med en hjemløs, så mind lige vedkommende om, at hér kan man tjene en god skilling – og få en lilletå ind på arbejdsmarkedet? Ikke det, der ligner, tyder det på.

Liberal Alliances snart eneste medlem i Folketinget, Ole Birk Olesen, mener stadig, det er en god ordning. Fint nok – han plejer at jorde alt, der ikke giver kroner og ører. Hvad med, om han selv fik puffet et af partiets få guldkorn i omdrejninger?

Socialminister Astrid Krag svarer (naturligvis på mail), at på den ene side og på den anden side og bla bla bla. Ordningen er god og godt modtaget, men der har været ’udfordringer med tung administration’, konstaterer hun meget rigtigt.

Nu kunne en del hjemløse måske få blod på tanden ved at læse alt dette. Men ...

’Det vigtigste er, at vi hjælper udsatte mennesker, og her skal vi nøje vurdere, hvordan vi bruger kræfterne bedst,’ slutter hun.

Oversat til dansk: Hun vil ikke løfte en finger for ordningen.