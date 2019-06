100 mio. kr. for Paludan er billigt

I 2019 har politiet brugt over 100 millioner kroner på at beskytte partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs, skriver DR Nyheder, som har søgt aktindsigt for at få tallet.

Mange er forargede. Og de udbasunerer det ivrigt på de sociale medier.

Disse mange tager fejl. 100 millioner kroner er billigt sluppet. Og som samfund har vi tilmed fået valuta for pengene.

Der var således risiko for, at prisen blev langt højere. Eksempelvis hvis opstandelsen havde medført tab af menneskeliv, materielle skader i et omfang a la de gule veste-demonstrationer i Frankrig eller dannelsen af en etno-nationalistisk hær, der i de kommende år marcherer i gaderne og afstedkommer virkelig store udgifter.

Dertil er det en problematisk måde at stille omkostninger ved demokratiet op på. Det er ikke Paludan, der er udgiften. Det er den voldelige modstand, der ikke vil respektere ytrings- og forsamlingsfriheden. Og det er disse friheder, vi betaler for at beskytte, ikke Rasmus Paludan som sådan.

Man kunne også regne på, hvad en international terrortrussel, radikalisering, overvågning af moskéer samt beskyttelse af truede politikere og tegnere samt Flemming Rose koster. Et noget højere beløb, formentlig. Men det regner vi af gode grunde ikke på. Pointen er, hvad vi har fået for pengene.

For det første har vi fået godtgjort, at ytrings- og forsamlingsfrihed virker. Paludan blev sikret frit lejde til at fremføre sin anti-demokratiske sag, og danskerne fik dermed ret til selv at sige nej. Hvilket skete med 98,2 procents flertal, og glæden herved er vanskelig at gøre op i penge.

For det andet ved vi nu, hvor stor en procentdel af den danske befolkning der gerne tilsidesætter grundloven og basale frihedsrettigheder og går ind for etnisk udrensning. Vi kan dermed konkludere, at rygterne om en stor hær af radikaliserede højrefløjs-danskere lykkeligvis har været overdrevne.

For det tredje kan Rasmus Paludan kalde politi og medier og alle andre de værste gloser – hvilket han også gør. Men han kan ikke påberåbe sig et martyrium. Han kan ikke påstå, at han blev undertrykt, eller at samfundet, staten, eliten eller ’løgnepressen’ gav ham mundkurv på. Rasmus Paludan blev tværtimod set, hørt og refereret redeligt.

Regningen for ikke at bruge de 100 millioner kroner ville til gengæld være både en skandale og uoverstigelig.