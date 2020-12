2020 – ikke alt har været skidt

Lillejuleaftensdag udsendte Bornholms Politi en advarsel:

’Håndsprit og levende lys kan være en farlig cocktail’.

I det forløbne år har vi alle læst, hørt og oplevet ting, vi få måneder inden 2020 ville have forsvoret ville dukke op. Og her menes ikke, at vi i 2020 forbløffende nok har kunnet nøjes med at have blot en enkelt politiker, hvilket ikke er sundt.

Men ikke alt har været skidt. Skal vi tale om blotlægninger politisk, finder man i 2020 den største glæde i eksemplet Radikale Venstre. Vi ved nu, at de ikke er så gode, ufejlbarlige, rene og anti-sexistiske mennesker, som de ellers altid har gjort sig til af at være.

Men mest at alt ved vi nu på grund af corona, at vigtige mennesker er folk, der gør noget praktisk – redder liv, passer syge, producerer og sælger mad, reparerer og bygger ting – modsat alle os, der gør os kloge på det nævnte. Heriblandt landets omfattende djøf- eller forvalterlag, der for manges vedkommende obstruerer folk med et rigtigt arbejde i at udføre dette på bedste vis – såsom læger og sygeplejersker.

Mange af os har dertil genopdaget vores eget land. Og nogle måske også erkendt, at berigelsen i at flyve til Thailand hvert år er til at overse.

Vi har dertil forhåbentlig fundet ud af, at lokalsamfundet – inklusive at handle i lokale butikker, caféer og restauranter – er en gensidig værdi, hvor man opretholder hinanden.

Vi har tillige erfaret, at vi danskere måske er verdens bedste folkefærd, når det gælder at tage imod en fælles besked og rette sig efter den. Hvilket er et ubetinget gode, når det gælder et fælles bedste – og knap så heldigt, når det gælder at opretholde en kritisk offentlighed.

Vi skal bare huske, at det er lige som, når alle ser ud til at være taget til Lalandia. Det er midlertidigt. På den anden side af rutsjebanen kalder virkeligheden.

Det har ydermere været oplivende, at indvandring ikke længere rangerer øverst på listen over apokalypsens komme. At mellemøstkonflikten og andet uløseligt er i stand til at gå sin egen skæve gang helt uden opmærksomhed. At naturen findes. Og at husflid er en dyd, der ikke skal latterliggøres.

Dertil har selv uhygiejniske mennesker lært at vaske hænder.

Mens alle har travlt med at opregne, hvor rædselsfuldt det har været at leve under pandemien – og det ved gud det har! – er det således en kløgtig øvelse at minde sig selv om goderne. Og om at dårligdom holdes fra livet ved at adskille tingene, som Bornholms Politi siger om levende lys og håndsprit.

Hvormed verden forhindres i at bryde i brand.