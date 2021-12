48 procent fidusmager

Først stjæler en advokat dit ur, og bagefter kræver han penge for at fortælle dig, hvad klokken er.

Sådan lyder et humoristisk og lidet flatterende bonmot om advokatbranchen.

Men denne grove generalisering gælder ikke Knud Foldschack. Han er landskendt som de svagestes advokat.

Det er ham, som kæmpede utrætteligt for at få Syrien-børnene hjem, ham, som energisk repræsenterede Christiania mod ’normaliseringen’ af fristaden, og ham, som hjalp de anholdte aktivister ved COP-15 topmødet. En afart juridisk Robin Hood med hjertet mange alen til venstre. Hans glødende samfundsengagement og idealisme er blevet besunget i adskillige portrætbøger.

Sammen med sin advokatpartner, Københavns nu stærkeste kvinde og miljøborgmester, Enhedslistens Line Barfoed, specialiserede han sig i ’menneskerettigheder og socialøkonomi’.

Men der er også en anden side af Knud Foldschack. Boligspekulanten.

Ham, der sælger sin andel af en gigantisk ejendom i København til de berygtede boligbaroner i Blackstone for 19 mio. kr. En amerikansk gigant, der i en em af grådighed og opskruede købspriser har støvsuget København for ejendomme og skubbede på den triste udvikling, hvor almindelige mennesker ikke længere har råd til at bo i byen. Og ham og hans advokatfirma, som skovler millioner ind ved at lave juridisk arbejde i tolv af de fonde, hvor han selv sidder i bestyrelsen. En manøvre, der ifølge eksperter inviterer til risikabel interessekonflikt.

Foldschack har tidligere fået kritik for ikke at føre til protokol til bestyrelsesmøder i en ejendomsfond i Taastrup, som derfor ikke kunne dokumentere, at Foldschack også har forladt lokalet, når han er inhabil. Det er ikke ulovligt for en advokat at tjene penge. Ingenlunde.

Men Knud Foldschacks altruistiske, offentlige image krakelerer ved et nærmere eftersyn, og en snert af hykleri trænger sig på. Især fordi samme Foldschack har kæmpet for at undgå, at boligspekulanter skulle få fodfæste på Christiania og gøre lige så meget skade på fristadens boligmarked som i resten af landet – som han skrev i en kronik. Boligspekulanten Foldschack beklager i dag sit salg til Blackstone. Men spørgsmålet presser sig unægteligt på; hvor meget er han de svagestes advokat, og hvor meget er han boligspekulant?

I virkeligheden er Knud Foldschack 48 procent fidusmager. Det er ikke en dom, jeg fælder, men Foldschacks egne ord. I et åbenhjertigt portrætinterview i Politiken i 2014, beskriver Knud Carlo Foldschack, hvordan hans hårde opvækst på børnehjem og benhårde kostskoler har lært ham at sno sig.

’52 procent af mig er Knud, men 48 procent af mig er den taktiske og snu fidusmager Carlo, som har lært at være sådan igennem min opvækst’.

Faktisk kunne Knud Foldschack let være endt som økonomisk kriminel, fortalte han bramfrit videre.

’Jeg kan ikke undsige mig fra at være en taktiker, ellers havde jeg ikke kunnet lave det, jeg laver i mit advokatarbejde, og ellers havde jeg ikke overlevet. Jeg har så gudskelov fået den balance mellem Knud og Carlo, at jeg godt ved, at vi skal opføre os ordentligt allesammen. Hvis jeg havde 51 procent Carlo i mig, var jeg blevet kriminel – nok inden for den økonomiske sektor’.

Måske er det så Knud, der kæmper for Syrien-børnene, og Carlo, der sælger til Blackstone?

Her på Ekstra Bladet vil vi i den kommende tid tillade os at granske begge Foldschacks ansigter.