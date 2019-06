Åbenlyst grisk - og vi betaler

EN BONUS 1,9 milliarder kroner til en chef i en dansk virksomhed.

Velkommen til valget i virkeligheden. Hvem kan komme med en mere opsigtsvækkende eller mere amoralsk historie i det Danmark, der på onsdag går til folketingsvalg?

Det er topchef i Nets, Bo Nilsson, der kan få op mod 1,9 mia. kroner – oven i sin løn og ud over den halve milliard, han tidligere har høstet i andet såkaldt ’incitamentsprogram’, ifølge dagbladet Børsen.

DER ER MEGET at sige herom. Ikke bare om grådigheden, der hersker i visse kredse i erhvervslivet.

Smag eksempelvis på ordet og begrebet ’incitament.’ Vi andre går på arbejde for at få løn til mad og bolig og til at forsørge vores børn. Det er vores incitament. Men folk med høj direktørløn skal belønnes oveni for at præstere. Logikken er, at giver man ’blot’ Bo Nilsson ti millioner i ’incitament’ i stedet for 1,9 milliarder kroner, vil hans indsats være 190 gange dårligere.

Alle kan således se, at dette er en fiktion. Og hvis det ikke var, burde Bo Nilsson straks fyres, da han i så fald holder sin bestyrelse for nar ved bevidst at underpræstere og forsømme sit arbejde med det formål at øge sin løn.

DET ER SÅ HER, at liberalister vil indvende, at Nets er ejet af to amerikanske kapitalfonde, og de må da selv om, hvordan de vil drive deres virksomhed og lønne deres folk. Og de vil rent teknisk have ret. Bare ikke moralsk. Og dertil rager det alt sammen i høj grad os andre.

For det første er vi mange, der har penge i Nets via investeringer fra ATP eller fra de fonde, der forvalter vores pensionspenge. For det andet er Nets ingen almindelig virksomhed, hvis produkter eller tjenester vi som borgere bare kan vælge fra med det formål at straffe virksomhedens åbenlyst griske amoral. Nets har så godt som monopol elektroniske betalingsløsninger i Danmark. Nets ejer dertil selskabet, der driver vores alles NemID.

MEDMINDRE man flytter ud i ødemarken, undgår man ikke at være med til at betale de i alt syv milliarder kroner i ’incitamentsprogrammet’ til omkring 60 ledere i Nets – heraf altså med 1,9 milliarder til den øverste chef. Vi betaler, hver gang vi bruger vores dankort.

Man gad gerne høre ATP og alle pensionsfondene, om ikke de bør forlange mådehold og en vis ordentlighed af de foretagender, de sætter vores penge i. Men midt i valgkampen må de mest presserende spørgsmål gå til politikerne:

ER DET HER virkelig i orden? Skal vi borgere bare acceptere dette? Og hvis ikke, hvad har I tænkt jer at gøre ved det?