INGEN UGE UDEN nye afsløringer af fejl og forsømmelser i Skat. Påsken var ingen undtagelse.

Staten mister milliarder hvert år på grund af dårlig eller ikke-eksisterende momskontrol, lyder det i en ny rapport fra Rigsrevisionen, som endnu ikke er offentliggjort, men som TV2 har fået fingre i.

ÅH, NEJ – NU IGEN, tænker man. Stopper skandalerne aldrig? Tilsyneladende ikke.

DENNE GANG påpeger rigsrevisorerne, at mange virksomheder ikke følger reglerne om at indberette moms, fordi det kan betale sig at lade være.

For hvis de blot undlader indberetninger over et helt år, sænkes momsen automatisk til 8000 kr. pr. kvartal – uanset hvilket beløb virksomheden tidligere har betalt.

EN SÅDAN FORM for kreativ bogføring betyder, at statskassen er blevet unddraget omkring 16 milliarder kroner over de seneste to år.

VENSTRES TIDLIGERE kronprins Kristian Jensen er hovedansvarlig for flere af skatteskandalerne, fordi han som skatteminister lagde grunden til et nyt, ’smart’ system, som skulle forenkle inddrivelsen.

Ud med tusinder af kontrolmedarbejdere i Skat og ind med ny it og stikprøvekontrol.

DETTE ’SMARTE’ SYSTEM har ni senere skatteministre – og befolkningen – lidt under. Men ingen har for alvor taget et opgør. Det er blevet repareret lap for lap med kaos og uretfærdigheder til følge.

Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, kalder den nye momsskandale for ’ærgerlig’ og opfordrer skatteminister Morten Bødskov (S) til at gribe ind.

MAN KAN SÅ undre sig over, at Venstre ikke selv lukkede hullet, da partiet havde regeringsmagten.

Men her ønskede man ikke at genere virksomhederne med en effektiv skattekontrol, fordi vi jo alle skal leve af det private erhvervsliv.

MORTEN BØDSKOV lover, at det hele bliver meget bedre, når der i løbet af nogle år bliver ansat en masse nye medarbejdere, og når de otte nye skattecentre begynder at fungere.

Vi tillader os at tvivle. Et effektivt og retfærdigt skattesystem opnås ikke ved at reparere på det gamle. Der skal grundlæggende forandringer til.

MAN BLIVER I hvert fald trist til mode, når man læser Rigsrevisionens skatterapporter de seneste år.

Fejl på fejl, forsømmelse på forsømmelse.

Det hele sejler – og det gør befolkningens retsbevidsthed efterhånden også.