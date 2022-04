Aalborg Sortland

VI BLIVER nødt til at tale om den sorte elefant i rummet.

Aalborg Portland udleder 14 gange så meget CO2 som nummer to på sviner-listen, sukkerfabrikkerne på Lolland. Landets eneste cementfabrik slår med sine 2.2 millioner tons drivhusgasser alle rekorder for udslip.

DET ER DER sådan set en naturlig årsag til; det er besværligt og beskidt arbejde at producere cement i det nordjyske. Portlands skorstene er jo nærmest et vartegn for industribyen ved Limfjorden og en juvel i dansk industrihistorie. Og ingen ved deres fulde fem ønsker bevidst at jage de 335 gode danske arbejdspladser til udlandet.

Så langt, så godt.

Men problemet opstår, fordi den nyligt udsprungne grønne statsminister, Mette Frederiksen, der tidligere var rød før grøn, nu ønsker grøn omstilling for alle. Regeringens forkromede grønne skattereform blev i går lanceret under prompt og pragt.

Her skal alle danske virksomheder holde for. Undtagen Aalborg Portland og en håndfuld andre af de helt store klimasyndere her til lands, som med regeringens spin-sminke bedriver ‘mineralogiske processer’.

I UDSPILLET bliver Aalborg Portland fredet. Fabrikken skal betale langt mindre end andre i den nye CO2-afgift. Derudover står klimasynderen til at få en klækkelig statsstøtte til at indfange og lagre CO2.

Virksomheden har selv blæst i dommedagsbasunerne og advaret om, at en ensartet CO2-afgift kan betyde, at fabrikken må lukke.

Men cementkæmpen tjente sidste år en rekordstor sum på 1,6 mia. kroner før skat og renter.

Så hvorfor skal selskabet ikke betale det samme som alle andre?

EN ANDEN elefant i rummet: fabrikken ligger i statsministerens egen valgkreds.

Og at hun har et nært og romantisk forhold til fabrikken, har hun aldrig lagt skjul på.

‘Som aalborgenser kommer jeg til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det,’ sagde Mette Frederiksen eksempelvis på Dansk Industris årsmøde i 2018.

Freder Mette Frederiksen Aalborg Portland, fordi de 335 arbejdspladser ligger i hendes egen valgkreds?

Det er et helt legitimt spørgsmål.

MEN DA Ekstra Bladet helt naturligt stillede et enkelt spørgsmål til den klækkelige skatterabat, ilede Dan Jørgensen til modangreb, og klimaministeren beskyldte avisen for at køre ’kampagne-journalistik’ med det sigte at ville ’lukke store danske virksomheder’.

Den slags angreb kan som bekendt være et udmærket forsvar. Hvis ikke det var så let gennemskueligt.

Og i øvrigt er Aalborg Portland ikke længere en dansk virksomhed. Den er en filial af den italienske cementkoncern Cementir Group.

Så hvorfor er Mette Frederiksen så vild efter at lægge penge i italienernes lommer, hvis ikke det skyldes romantisk protektionisme i hendes egen valgkreds?

Hvis regeringen mener den grønne omstilling alvorligt – og den skal kunne tages alvorligt - må alle holde for. Også de sorte. Og også italienske giganter på dansk jord.