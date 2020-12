Årets ord er træls

'Samfundssind' er årets ord i 2020 – kåret af en jury under Dansk Sprognævn.

Hvilket er trættende – eller træls, om man vil. Men jeg tænker, at nævnet hermed holder sig på god fod med regeringen, der vil se mildt på fremtidig støtte.

Vi danskere går ind for samfundssind. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen, der var decideret imod.

Og Mette Frederiksen kan som den, der har mest taletid, sige det så mange gange, at det sådan set bare er hendes ’samfundssind’, der gælder.

'Samfundssind' vandt i konkurrence mod mange 'corona-ord', hedder det. Ord som 'mundbind', 'albuehilsen' og 'superspreder'. Hvilket viser, at man valgte et ord, som modsat de andre er så diffust, at det netop er et stærkt politisk instrument.

I Danmark er 'samfundssind' nærmest monopoliseret af velfærdsstaten og dens forvaltere.

Påpeger nogen, at forvaltningerne er vokset forvalterne over hovedet, endda i et omfang, så milliarder forsvinder i Skats systemer og i konsulentlabyrinter – ja, hævder man, at pengene forsvinder i en bermudatrekant af ansvarsfralæggelse – holdes en appel om 'samfundssind' op som et værn.

Det er alt sammen uheldigt, vil man svare. Men disse instanser arbejder altså med samfundssind, det må man ikke betvivle.

De arbejder ufortrødent i alles tjeneste og ikke for egen vinding. Hvortil man ligesom ikke kan argumentere, at man faktisk ville have

fortrukket, at ti skattemedarbejdere var løbet med en milliard kroner hver, hvilket ville have været langt billigere.

Nej, 'samfundssind' er velfærdsstatens apoteose, en ophøjelse af godhed og gavmildhed som politik og dermed udskamning af enhver kritik af bestræbelser – om end de er nok så uheldige – på fællesskabets vegne.

Engang stod jeg over for en masse djøf’ere og holdt foredrag og sagde, at jeg mente slet ikke, vi havde djøf-bashing nok, når det gjaldt det offentlige. Vi havde brug for fyringer af kolde hænder til fordel for varme.

Forsamlingen var bestyrtet. Var jeg helt uden empati? Forstod jeg ikke,

at over for mig sad velfærdsstatens rygrad, dens sammenhængskraft

(et andet abstrakt og rædselsfuldt positivord) og mennesker med samfundssind?

Nej, for min forståelse af samfundssind er en anden end deres.

Den er også en anden end Mette Frederiksens. Jeg synes f.eks. ikke, at øget kontrol, overvågning og ensretning er godt for samfundet.

Jeg er med på, at vi med en corona-pandemi er i en slags undtagelsestilstand, der kalder på statens monopolisering af, hvad der er bedst for Danmark.

Men det er til gengæld også i netop sådan en tilstand, at der ikke skal tages patent på ’samfundssind’.

Når folk siger 'samfundssind', tænder jeg altid min bullshit-detektor.