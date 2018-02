Årets Victor til Sara Omar

Det kræver mod at bruge ytringsfriheden i dagens Danmark. Det mod har forfatteren Sara Omar udvist med sin roman ’Dødevaskeren’. Sara Omar er blevet tavse kvinders talerør. Hun er blevet bannerfører for et oprør mod en forstokket middelalder kultur, hvor mænd anses som bedre end kvinder.

Sara Omar har med bogen insisteret på at tale om overgreb mod kvinder i indvandrer miljøer og bringe disse frem fra mørket, så de ikke fortaber sig i glemslen. Og det er sket med livet som indsats.

Det fortjener anerkendelse.

Derfor får Sara Omar Årets Victor 2018, Ekstra Bladets hæderspris, som er uddelt siden 1980 til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke i særlig grad lever op til den kritiske journalistik, Ekstra Bladet står for. Prisen er opkaldt efter bladets legendariske chefredaktør Victor Andreasen.

Blandt prismodtagerne finder vi bl.a. det franske satiremagasin Charlie Hebdo, Jyllands-Posten, for deres kamp for ytringsfriheden og ’Den korte Radioavis’ fra Radio24syv. Sidste år fik den norske chefredaktør, Espen Egil Hansen, Årets Victor for oprøret mod Facebooks forskruede ’fællesskabsregler’, hvor al form for nøgenhed er bandlyst. Facebook ville bortcensurere det ikoniske billede fra Vietnamkrigen af den rædselsslagne pige, der flygter nøgen fra et amerikansk napalm angreb.

Sara Omar kom som et lys ud af mørket med ’Dødevaskeren’. Bogen er af mange blevet kaldt den vigtigste bog i 2017. Det er en roman, men med mange selvbiografiske elementer fra Sara Omars eget liv. Hun er datter af kurdiske forældre fra Irak og kom til Danmark som 15-årig i 2001. Af sikkerhedshensyn har hun lagt røgslør ud over, hvad der er virkelighed og fiktion.

I de miljøer Sara Omar beskriver hersker lovreligion over mennesker, og mænd og drenge hersker over kvinder og piger.

Det vil Sara Omar ikke finde sig i. Som hun skrev til mig, da jeg overbragte hende nyheden om Årets Victor: ’Jeg har valgt at overleve for de tavse stemmer og er villig til at ofre mig for den sag, for jeg var en af dem for blot to år siden og tænker; tænk, hvis der var nogen, der ville gøre det samme for mig.’

Danmark er et multikulturelt land, men hverken i GammelDanmark eller NyDanmark skal vi acceptere, at mænd og kvinder ikke er lige, og at overgreb forties af religiøse eller pladder-humanistiske hensyn.

Sara Omar er gået forrest. Tak for det. Med Årets Victor håber vi at give andre mod til at følge Sara og få problemerne frem i lyset, så vi kan løse dem.