Absurd bonus-fest

KUNDERNE er dybt frustrerede. Produktet hænger i laser. Direktørerne lægger en bonus tæt på en million oven i deres i forvejen tårnhøje hyre ...

Lyder det som en dårlig joke?

Det er det også. Det hedder DSB. En statslig organisation, der har finkultiveret det absurde bonus-cirkus på chefgangene til noget, man tror er løgn.

FLEMMING Jensen er den øverste boss. Han fik sidste år ekstra 812.953 kr. i bonus. Årslønnen sprang hermed op på 6,1 millioner kr.

Okay – Flemming Jensen har måske virkelig givet den en skalle, tror man måske? Han fik den for at opfylde 71 procent af de mål for økonomi og punktlighed, der var sat. Ingen kan påstå, han overpræsterer.

Og en ’succes-historie’, der vil undre de mange passagerer? Tallene for aflyste og forsinkede tog steg. Også i år ræser de opad i en grim kurve.

SKAL Flemming Jensen så regne med endnu en bonus? Naturligvis. Det forudser DSB’s bestyrelsesformand, Peter Schütze, i dagens Ekstra Bladet. Og Flemming Jensen er ikke den eneste i toppen, der skovler ekstra ind, fordi han har klaret det – så ringe.

Flemming har faktisk præsteret ekstremt dårligt. For DSB’s jævnt hen sagtmodige medarbejderstab, der altid står ude i frontlinjen og tager alle tæskene for, hvad cheferne har gang i – de er for første gang i mange år begyndt at se rødt.

De passer bare deres arbejde og får aldrig flotte bonusser. Men i sommer sygemeldte mange af dem sig pludselig. Tillidsmænd på tværs af faggrupperne holdt krisemøde. Jensen er i særlig grad uvenner med lokomotivførerne. At han får en lille million oven i hatten vil næppe formilde dem ...

EKSTRA Bladets afdækning af statsbanernes særprægede måde at belønne de forkerte på er ikke noget, der får de overbetalte chefer til at kaste sig ud i en forklaring eller et forsvar, der vil interessere kunderne.

De forlanger at få spørgsmålene skriftligt. Svarene er meget korte og sendt via pressechefen. Af bestyrelsesformandens skriftlige svar skal det vistnok fremgå, at det hele går supergodt – altså efter DSB’s helt egne regnemetoder, der nærmest kan trylle tordenvejr om til forårssol. Ja, så har der desværre lige været det med de gamle lokomotiver, der havde revner i akslerne, og varmen og bla-bla-bla ... Men ellers? Tops!

SYSTEMET virker fuldstændig forrykt. Hvorfor skal man have bonus, når det stråler enhver i øjnene, at det ikke går særlig godt? Og medarbejderne kritiserer ledelsen for inkompetence? Nye bonusser er som sagt på vej, selvom antallet af aflyste fjern- og regionaltog allerede er steget med 30 pct.

Sådan er der mange tal for den samme tendens i DSB, som de fleste andre steder ville kalde på helt andre reaktioner end flere penge til cheferne og fem kolde tæer til medarbejderne.