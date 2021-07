Ægte Tulle-stunt

MANDE-FAGENE må tag en pause fra lønstigningerne – sådan løser man konflikten med de strejkende sygeplejersker.

LYDER det skørt? Yes. Er det alvor? Næppe. Men det bliver nu fremsat, som om det er dybt seriøst af Dansk Folkeparti.

KORT sagt: Endnu et stunt fra Kristian Thulesen Dahl, der elsker at fiske i utilfredshed med lige dele sympati og foregøglen af, at: Vips – sådan ordner man lige dén sag.

SLAGSMÅLET for sygeplejerskerne står især om en reform for tjenestemænd fra 1969. Dengang blev kvindefag, som sygeplejerske f.eks., lagt ind i den nederste del af hierarkiet. Mens mandefag som betjent og lokofører automatisk kom ind på et højere løntrin.

NU er Dansk Folkeparti ret desperate p.t. for at tale om alt andet end partiets helt eget, store flammesværd over nakken: Messerschmidts straffesag, der kommer for retten fra 2. august.

SÅ den har i sommer igen fået på alle de sædvanlige knapper med krav om, at f.eks. konventionerne lige må laves om, så vi kan smide flygtninge ud. Senest forlangte DF-bossen, at nu må Mette Frederiksen ’på banen’ – et af hans yndlingsudtryk! – og få løst konflikten med sygeplejerskerne. Uden at komme nærmere ind på hvordan.

SOM OM ...! Hun vil hellere æde ørentviste end blande sig! Statsministeren har hakket ud i granit, at hun ikke mæler et ord, fordi det ville kollidere med den danske model. Det er så også det nemmeste for hende ...

OG JO længere konflikten varer, og jo flere aflysninger af behandlinger, der hober sig op – jo nemmere glider et regeringsindgreb ned, hvor mæglingsforslaget bliver ophøjet til lov. Så kan man påstå, at man er nødt til det, for befolkningens skyld.

FREDERIKSEN lovede selv 1000 flere sygeplejersker på sine valgplakater. Vel vidende, at man ikke kan rekruttere allerede til de normeringer, man har. Mon sygeplejerskerne bliver mere ivrige efter at søge jobbene, hvis de igen bliver tromlet? Folk taler allerede helt uretfærdigt om, at det er sygeplejerskernes skyld vi mangler sygeplejersker, fordi de taler faget ned.

POLITIBETJENTENE klapper næppe heller af Thulesen Dahls idé om at mandefagene nu må stå i stampe. Og hvorfor lige de omtalte mandefag? Hvorfor ikke djøf’erne, der i forvejen nærmest har besat sygehusvæsenet? Ja, hvorfor ikke folketingsmedlemmerne som Thulesen Dahl?

HAN siger til Politiken, at det bliver nemt at finde nogle mandefag, der må holde igen. Okay? Hvilke?

SYGEPLEJERSKERNE står meget alene. Alle mobber dem: Deres formand er et fjols. Og hvorfor arbejder de så meget på deltid, (fordi arbejdet er hårdt). Hvorfor skal de have mere end sosu’erne... osv osv.

NU synes Thulesen så, han skal ’hjælpe’ ved at tage fra nogle andre, ikke særligt højtlønnede, for sygeplejerskernes skyld?

MED den slags hjælp – hvad skal man så med modstandere?