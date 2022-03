Æreløst ben-gnaveri

BLOT SYV MÅNEDER orkede Kristian Jensen at køre en ’stærk og sikker kampagne’ for at få Danmark ind i FN’s Sikkerhedsråd.

Så kylede han ellers håndklædet i ringen og skiftede job til et eller andet firma, der ligesom titusindvis af andre firmaer hævder, at de redder planeten gennem grøn omstilling.

Men han nåede da at score en månedlig millionhyre så længe.

DER VAR ELLERS ingen grænser for, hvor vigtigt det var for Kristian Jensen at få Danmark ind i Sikkerhedsrådet, da han blev præsenteret ved et pressemøde på Marienborg af statsminister Mette Frederiksen.

Rådet var intet mindre end verdens ’fineste bord’, proklamerede han højtideligt. Og nu er han så pist væk.

Vorherre til hest, Kristian Jensen. Og Mette Frederiksen med, for den sags skyld.

DANMARK HAR et helt korps af karriere-diplomater, der pligtskyldigt står klar til at tage sig af den slags opgaver. Men nej, det er ikke fint nok for politikerne.

De vil selvfølgelig hellere udpege hinanden til den slags – også en tidligere formands-fallent fra Venstre, der primært nåede at gøre sig bemærket ved at skaffe sig selv et bijob på Hanstholm Havn, mens han burde have knoklet fuld tid for Danmark.

POLITIKERNES STORE bengnaver-karrusel har simpelthen taget overhånd. Det var pudsigt nok Kristian Jensens onde formands-ånd, Lars Løkke Rasmussen, der gjorde sig til bannerfører for at skaffe politikere den slags diplomat-jobs. Og Mette Frederiksen er fortsat i samme spor.

MEN DET MÅ simpelthen stoppe nu. Danmark har ikke brug for flere eks-politikere, der straks render af pinden, så snart de får tilbudt et ’grønt job’, der kan udløse 100 hurtige likes på Twitter. Eller som bare helt lavpraktisk er bedre betalt.

Der foretrækker vi så udpræget en farveløs, pindemads-gumlende karriere-diplomat, der rent faktisk gider at gøre sit arbejde for landet færdigt.

MAN MÅ UNDRE sig over, hvad det dog er for en forkælet og ego-pumpet arbejdsmoral, der kommer ud af at have haft sin gang på Christiansborg. Hvor man forkæler hinanden med prestigefyldte ben, som man så bare uden videre hopper fra, selvom det handler om andet og mere end en selv.