FRANSKMÆNDENE har givet den øgenavnet ’detox-loven’.

I Frankrig har man netop vedtaget et totalt forbud mod mobiltelefoner i skolerne.

Man kan undre sig over, at den danske folkeskole endnu ikke har fælles regler på området.

I VISSE SKOLER eller hos visse lærere indledes timer med, at elevernes telefoner låses inde. Hvilket åbenbart er sjældent. For det meste er der fri smartphone-brug i såvel timer som frikvarterer.

Det vil sige, at danske skolebørn ofte interagerer med sig selv og ikke med hinanden.

EN UOPHØRLIG lovprisning af digitalisering i folkeskolen – farvel til tavle og kridt, bøger, pen og papir – har haft mindre heldige sider. Børn lærer eksempelvis bedst ved selv at skrive med en blyant. Undersøgelser viser tillige, at elever på skoler med mobilforbud opnår bedre testresultater. Og for de svageste elever er testresultater hele 14,2 procent bedre. Det viser forskning fra en gruppe engelske forskere fra The London School of Economics and Political Science, skriver Folkeskolen.dk.

Ifølge franskmændene skal der – jævnfør ’detox-loven’ – en afgiftning til. Som er franske skoleelevers afhængighed af smartphones at sammenligne med afhængighed af hårde stoffer. Men børn gør, hvad voksne gør, og ikke, hvad de siger. Så måske siger øgenavnet til loven også en del om franske skoleelevers forældre, ligesom mobilproblemer i folkeskolen falder tilbage på danske forældre.

I SKOLEN SKAL skal børn lære at læse, skrive og regne. Og så skal de socialiseres. De skal uddannes til at blive duelige borgere i samfundet. De skal kunne samarbejde, og de skal kunne det i et fællesskaber, som ikke er Snapchat, Instagram eller Facebook.

Skolebørn skal i det hele taget ikke sidde på skødet af Google, Apple, Microsoft og andre indsmigrende, digitale onkler, der ikke har børnenes læring som mål.

MEN ER EN smartphone ikke netop et nyttigt redskab i læring, spørger den kvikke her. Naturligvis. Hvis den anvendes på den rette måde i undervisningen. Og selv franskmændene erkender, at digitaliseringen nok er kommet for at blive. Der er således skrevet en række undtagelser ind i ’detox-loven’. De gælder blandt andet ’pædagogisk brug’, fritidsaktiviteter på skolen og handicappede elever.

OM GODT en uge begynder folkeskolen igen efter ferien. En undersøgelse siger, at mindre end hver tiende lærer synes, at folkeskolens mobilregler er gode nok. Måske ikke mindst fordi der ikke rigtig er nogen.