Aflever uniformen

POLITIUNIFORMEN forpligter. I en retsstat er det afgørende, at dem, der skal håndhæve loven og skride ind, når den bliver overtrådt, har borgernes fulde tillid og respekt.

Derfor er det ekstra alvorligt, når politiets øverste chef svigter det ansvar.

MINKKOMMISSIONEN retter en skarp kritik mod rigspolitichef Thorkild Fogde for hans rolle i minkskandalen. Manden, der vel om nogen har loven for øje, burde have reageret med det samme, da han 5. november 2020 fik at vide, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink aflivet.

IKKE ALENE undlod han at skride ind. Han lod også Rigspolitiet fortsætte arbejdet i dagevis. Og på et pressemøde stod han ret op og ned i sin blå uniform og støttede udførelsen af den ulovlige ordre. Stik mod bedre vidende.

SAMLET VURDERER kommissionen, at Thorkild Fogde har svigtet sit ansvar så groft, at der er grundlag for, at det offentlige forsøger at drage ham til ansvar for ’hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning.’

Med andre ord har rigspolitichefen fuldstændig set bort fra lov og pligt og har i stedet misbrugt sin autoritet til at føre borgerne bag lyset.

PARTIERNE HAR TRAVLT med at slås om advokatvurdering, folketingsvalg og Mette Frederiksens hoved på et fad.

På glimrende vis afslører de, at det med at stille politikere til ansvar ikke handler om at værne om retsstat og demokrati, men om farverne rød og blå.

Til gengæld har de vist overvældende lidt interesse for bomben, der er sprunget i embedsværket: At selveste rigspolitichefen og ni andre embedsmænd har handlet så kritisabelt, at kommissionen mener, de kan drages til ansvar.

STATSMINISTEREN SELV sagde fredag, at hun har ’tillid’ til sine embedsmænd. Og skød så enhver snak om konsekvenser til hjørne med henvisning til, at <JU>andre undersøger, hvad der skal ske.

Ingen af de ti er hjemsendt. De kan indtil videre fortsætte i deres stillinger, som om intet var sket. Og i Rigspolitiet vil man ikke svare på kritikken, før rapporten er nærlæst.

OGSÅ THORKILD FOGDE er tavs. Men hvis han nærer nogen som helst ærefrygt for den uniform, han bærer, burde han ikke have behov for undersøgelser eller tænkepauser.

LOVENS VOGTER må og skal være ren. Vi kan ikke have en rigspolitichef, der lyver og overtræder loven. Derfor er der kun én vej at gå for Fogde. Jo før han når til den erkendelse, jo bedre.