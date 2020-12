Paven har netop skældt sin menighed ud. Sådan noget sker ikke i den danske folkekirke.

'Åh, jeg skal nå at købe gaver. Åh, jeg skal nå det ene og det andet. Det handler hele tiden om ting, ting, ting, hvor det burde handle om Jesus,' lød det søndag fra pave Frans under Angelus-bønnen på Peterspladsen og han fortsatte, ifølge Berlingske:

'I stedet for at beklage os over alt det, som pandemien forhindrer os i, burde vi i disse svære tider gøre noget for dem, som har mindre. Ikke give den 117. gave til os selv og vores venner, men til en, som faktisk har behov.'

Folkekirken nåede lillejuleaften med nød og næppe at aflyse julegudstjenesterne landet over. Og hvor symptomatisk var det ikke, at der skulle et større folkeligt pres og et dybt forundret personale til, før hændervridende biskopper udstedte et dekret? Det var ellers for længst godtgjort, at kirkeforsamlinger er potentielle superspreder-begivenheder, og at virus ikke skelner mellem fitnesscentre, Røverkøb og Guds hus - selvom f.eks. præst og debattør Sørine Gotfredsen har hævdet, at en forskel skal gælde.

I den danske folkekirke beskæftiger man sig helst ikke med konkreter. Her glider Guds tjenere lydløst frem i kirkeskibet ii fodformede sko, mens man tålmodigt forsøger at forene kroppe og sjæle ved at afholde sig fra enhver form for bebrejdelse af menigheden.

En bandbulle som pavens er utænkelig. Det er derfor vanskeligt at komme uden om det symbolske i den handlingslammelse, folkekirken har demonstreret i den seneste uge. Man afventer i al gøren og laden myndighederne. Man har deponeret ansvaret for sit virke. Det er som om, dette tillige gælder varetagelse af ånden. Eller som om det at være understøttet af staten hindrer et kritisk virke som kirke. Det skorter ellers ikke på ytringer fra præster som sådan i den danske offentlighed. Tværtimod. Men ingen taler på kirkens vegne.

Ingen kommer og siger: ’I stedet for at beklage os over alt det, som pandemien forhindrer os i, burde vi…’

I den folkekirkelige jul taler præster lige så gerne over linjer af Shu-bi-dua som af Kingo: ’Jesus blir’ født på 2. sal i Magasin du Nord’. Hvornår har en dansk biskop sidst sagt noget, der gjorde indtryk?