DET ER PÅSKE. Man kan fremføre begrundet tvivl om, hvorvidt den bliver god henne i Dansk Folkeparti.

Palmesøndag udgav partileder Thulesen Dahl et påske-ugebrev, hvor en kontant kritik af partiet i almindelighed og lederen i særdeleshed søges skjult i en slags opremsning. Thulesen Dahl beretter således om at være til debatmøde i Struer:

'Debatten handlede blandt andet om togforbindelser. At man skal være sikker på, at Danmark hænger sammen. Også når det kommer til infrastruktur. Men også sundhedsområdet …,' iler DF-lederen derpå bekvemt videre.

SANDHEDEN ER, at 'togforbindelser' var selve hovedemnet på mødet. I Vestjylland er man rasende over 'Tullebanen' – DF-lederens triumf i trafikaftalen med regeringen. Som er en ny bane, der skal gå fra Vejle til Billund i Thulesen Dahls hjemstavn. Og som i det nationale tog-puslespil kan betyde, at nordvestjyder ikke længere har direkte tog til hovedstaden.

'Det er et svigt af Nordvestjylland,' gjorde en lokal DF’er i Struer, Dorthe Hesselager, sin partileder opmærksom på ifølge TV2 Midt/Vest: ’Det ligner ikke noget. Gå ind og kig på et Danmarkskort og se, hvor stor en del af Danmark man skærer fra lyntogsforbindelsen. Det er en livsnerve, man ødelægger på den måde,’ lød det fra den lokale DF’er.

THULESEN DAHLS jernbane er af trafikforskere karakteriseret som en ’exceptionelt dårlig’ investering. Den sparer stort set ingen tid for passagererne. Ja, om den så var gratis i stedet for at koste en milliard kroner, ville den stadig gå i samfundsmæssigt minus. Men hvis nogen tror, at det er DF-lederens største problem med banen, har de åbenbart ikke været i Vestjylland.

’Tullebanen’ er kontant et dyrt bekendtskab, ja. Men det er måske for intet at regne mod, hvor dyr den kan ende med at blive for Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti. Det lokale DF-bagland i Nordvestjylland er, som det fremgår, ikke ligefrem begejstrede for deres egen formand og hans hang til at tjene egen interesse.

DANSK FOLKEPARTIS leder fandt det som bekendt nødvendigt at korte den omfartsvej ved Mariager, som partiets trafikordfører havde gaflet i samme trafikforlig. Af frygt for at blive begravet i kritikken. Det er et kvalificeret bud, at han nu også tvinges til om ikke at trække ’Tullebanen’ – som ligner en endnu større skandale – tilbage, så finde en måde at få den til at glide ned i de nordvestlige valgkredse på.

Om ikke andet så for at frelse sig selv. En egentlig påskemorgen for hele menigheden/partiet synes derimod at have længere udsigter.