Alarm mødt med sniksnak

IKKE kun læger og sygeplejersker stønner under arbejdspresset på sygehusene.

PÅBUD fra Arbejdstilsynet om det voldsomme arbejdspres viser, at det også går ud over patienter over hele landet, fremgår det af Jyllands-Posten.

MEN advarslerne om, at sygehusvæsenet sejler, får desværre stadig sundhedsministeren til bare at ligne den sløve Disney-tyr Ferdinand, der hellere vil sidde under sin sit egetræ og lugte til blomsterne end foretage sig noget som helst.

MAGNUS Heunickes spidskompetence er åbenbart at lægge sit ansigt i medfølende folder, mens han taler om, hvor skønt det bliver, når han engang lancerer en fremtidssikret superreform, der skaber lighed, fryd og effektivitet i hele sundhedsvæsenet. Den kommer nok først hen ad 2023 ...

INDEN da er der åbenbart en forfærdelig masse ansatte, fagforeninger, patientforeninger osv., man skal ’i dialog med’. Det lyder umiddelbart, som om Heunicke først vil opfinde den dybe tallerken igen. Med alle de djøffer, der sluger en stor part af sygehusenes budgetter, kan det umuligt være statistik og målinger på decimaler, man mangler?

IMENS overskrides fristerne i kræftpakkeforløb. Ekstra liggetid på hospitalerne. Prøver, der bliver byttet rundt. Arbejdstilsynet melder om patienter, der ligger i våde bleer og forgæves ambulatoriebesøg.

SAMTIDIG insisterer både læger, kommuner og regioner på, hvor hamrende vigtigt det er, at regeringen snart kommer med reformen for en samlet, effektiv arbejdsfordeling mellem sygehuse og kommuner. Reformen skal sikre og strømline en ensartet behandling, uanset om man bor i Gentofte eller Fjerritslev. Det haster, fordi vi får flere og flere kronisk syge og ældre. At vente med at gå i gang til 2023 er totalt gakgak. Mange af patienterne kunne behandles i lokale sundhedscentre i stedet for at være på højt specialiserede, meget dyrere sygehuse.

FULDSTÆNDIG som det fremgik af den forrige regeringens store sundhedsreform, der dog aldrig kom op at flyve, fordi den som det første blev skrottet af den nye S-regering, som mente, den var ’centralistisk’.

DET eneste, regeringen endnu har meldt ud om indholdet i sin reform, er, at regionerne skal bevares i modsætning til i Løkkes reform. Det er regionspolitikerne, som de færreste kender, sikkert glade for.

TIL SPØRGSMÅLET om, hvad påbuddene fra Arbejdstilsynet viser, svarede S-ordfører Rasmus Horn Langhoff i går på TV2 med standardfrasen: ’Først og fremmest, at vi skal tage det her alvorligt’. Ja! Og?

MEN resten var ikke-forpligtende lirumlarum. Bortset fra, at om otte-ni år kommer der 100 ekstra læger ud fra universitetet. Og man leder også efter 1000 flere sygeplejersker. Jamen så går det hele jo strålende!