Alle er krænkede

Danmarks mest krænkelsesparate politiker, Søren Espersen, nåede nye højder i dag. Han erklærer sig selv i 'totalt atomchok over SAS' efter flyselskabets nye reklame film om, hvad der er ægte skandinavisk. Her får vi at vide, at bl.a. wienerbrød, kötbuller og vindmøller ikke er noget, vi skandinaver selv har fundet på, men noget, vi har hentet med hjem på vores rejser til det store udland.

Men det er ifølge krænkelsesguru Espersen at 'spytte på alt, hvad der er dansk', og regeringen må banke SAS på plads. Hvordan det kan blive en regeringsopgave, og hvornår den svenske nationalret kötbuller er blevet dansk, kommer den rødglødende Dansk Folkepartist ikke nærmere ind på.

Men hvis vi lige lader Espersen hvile, så han igen kan få vejret, så lad os se på, hvad det her egentlig handler om.

Espersen er bestemt ikke alene. SAS er havnet i en sand shitstorm, hvilket ikke burde overraske SAS. For tidsånden er til at blive forarget.

Hvis det denne onsdag i vinterferien ikke havde været SAS, så havde det været noget andet. Intet er for småt til, at nogen ikke føler sig krænket.

Men SAS blev åbenbart så bange for, at krænkelsesparate skandinaver ville vælge et andet flyselskab, at de straks pillede reklamefilmen af.

Og det er et andet af tidsåndens tegn. Selv den mindste social-media shitbrise får straks politikere og virksomheder til at lave en bremsevending og miste tro på det, de mente var en fantastisk idé i går.

Hvad med at have lidt røv i bukserne og stå fast? Grine ad Søren Espersen og fortælle, at den her reklamefilm er fantastisk. Det ville skabe respekt. Tidens misforståelse er, at vi alle skal bevæge os inden for et meget snævert felt, hvor vi alle er enige, så ingen føler sig krænkede.

Men det kan vi ikke. Søren Espersen og hans ligesindede vil altid føle sig krænkede, lige indtil alle holdninger er udviskede og gemt bag en censurvæg af misforståede hensyn.

Jeg synes, SAS-reklamen er sjov, fordi den netop ved at fortælle, at vore såkaldte skandinaviske værdier er importeret udefra, viser den vigtigste af alle skandinaviske værdier: selvironien. Vi tør godt tage pis på os selv. Hurra for det.

Lad de krænkelsesparate kaste sig over mig. Det er min holdning. Du behøver ikke være enig, men jeg ændrer den ikke!