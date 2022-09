ALLE ER TABERE

NÆPPE VAR søndagens statsminister-debat overstået, før landets fremmeste kommentatorer sprang ind på Twitter som børn på en hoppeborg og ivrigt begyndte at lege vinder-taber-leg.

Lad os her skære igennem støjen og sige, at der var ingen vinder.

NATIONENS STØRSTE problem forblev næsten uberørt såvel som blottet for bud på en løsning.

Vi taler om, at den danske velfærdsstat er blevet stjålet fra de borgere, den oprindeligt blev bygget til.

Danmark har verdens største offentlige sektor pr. indbygger. Men som alle ved, og som det ofte nævnes på lederplads i Ekstra Bladet, er det ikke kun til gavn for borgerne. Ofte og i stigende grad endda tværtimod.

VI HAR her i avisen bragt den ene historie efter den anden det seneste år. Om plejehjemsbeboere, der efterlades i ydmygende situationer. Om sygdomsramte danskere med udsigt til årelange ventelister på hospitalerne. Og om borgere, der jagtes helt ind i døden af jobcentre.

ALLE FORNUFTIGE folk i sundhedsvæsnet ved for eksempel, at man må fyre en gigantisk bunke ’kolde hænder’, så der bliver råd til flere ’varme’, som hermed tillige får fred fra djøf’ernes styringsregime.

Men den onde ironi er, at den offentlige sektor konstant øges. Både stat, regioner og kommuner har over det seneste årtier ansat titusinder af flere medarbejdere. En herskende klasse af projektmagere og bureaukrater har haft succes med at gøre den danske velfærdsstat til sit eget beskæftigelsesprojekt.

SØNDAG MÅTTE man forstå, at hverken Mette Frederiksen, Jakob Ellemann eller Søren Pape, når de er på besøg i det offentlige, kan få øje på, hvem der ikke skal være ansat,: ’Når jeg kommer hen i børnehaven …’, ’Når jeg kommer ind på hospitalet’…’, ’Når jeg har været ude på plejehjem …’, som de sagde, hvorpå de bedyrede, at ingen kunne undværes.

NEJ, MEN måske burde alle tre statsministerkandidater tage hinanden i hånden og gå forbi det mystiske femte kontor i velfærdsstaten, hvor man i et endeløst kontor- og kontrolmiljø kan iagttage nogle tusinde forvaltere, det private erhvervsliv lige nu har et rigtigt arbejde til.

STATSMINISTEREN fremførte i sin tiltrædelsestale i Folketinget i 2019, at et opgør med overflødigt bureaukrati og pseudoarbejde var en hovedopgave for hendes regering.

Det samme hører man i mere eller mindre formummede udsagn fra Venstre og konservative. Men ingen af de tre har troværdige bud på løsninger.

Derfor var der ingen vinder af statsminister-debatten på DR søndag aften.

PÅ EKSTRA BLADET gruer vi for en rituel gentagelse af denne debat over de næste par måneder til en eventuel valgdag. Hvorefter vi alle kan erklæres som tabere.