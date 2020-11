Alle har tabt

Den fede dame har ikke sunget endnu. I skrivende stund tyder det på, at Demokraternes Joe Biden bliver ny præsident i USA. Men det er ikke nagelfast.

Om ikke andet har Donald Trump lagt op til eget nederlag med et tweet: ’I går førte jeg, ofte solidt, i mange nøglestater og på næsten alle steder, som ledes og kontrolleres af demokrater. Men så, en efter en, begyndte de pludselig på magisk vis at forsvinde.’

Trumps iscenesættelse af en Biden-sejr som et svindelnummer er rullet ud. Nøjagtig som den siddende præsident lagde op til i sin sære ’sejrstale’ onsdag morgen fra Det Hvide Hus.

Hvis Trump virkelig har tabt, vil mange – ikke mindst i Europa og Danmark – ånde lettet op.

Det bør man imidlertid holde tilbage med. For det første ved ingen, hvordan et tabende Amerika reagerer. Om det fører til uro og optøjer. Hvilket er et scenarie, der i et betændt amerikansk debatklima i øvrigt bør frygtes uanset valgets udfald.



For det andet står et splittet USA tilbage med en ny præsident, der formentlig ikke kan samle, hvad hans forgænger har adskilt. Og Det Demokratiske Partis annoncerede jordskredssejr i både Repræsentanternes Hus, Senatet og til præsidentposten udeblev og lyder nu som en skrigende hyletone fra en overstyret højttaler, fordi nogen har tabt mikrofonen på scenegulvet.

Vi skal fortsat være varsomme med at udnævne en vinder. Vi kan dog – ud over at opfordre til begrænsning af jubelscener, i fald Trump fældes – konkludere, at alle synes at have tabt. Også i fald Biden vinder.

Et dysfunktionelt amerikansk valgsystem har igen udstillet sig selv. I 2016 skete det ved, at end ikke halvdelen af et i forvejen lavt antal afgivne stemmer fik valgt den af to kandidater, der samlet set fik færrest stemmer. Denne gang ved, at brevstemmer drages i tvivl.

Uanset hvor det ender, kommer alle – ikke mindst amerikanerne – til at lide under, hvor lidt der i virkeligheden blev afklaret 3. november 2020.